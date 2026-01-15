Pato O’Ward seguirá como piloto reserva de McLaren en 2026; coincidirá con Checo Pérez en la F1

GENERANDO AUDIO...

Pato O’Ward seguirá como piloto reserva de McLaren. Foto: AFP

Pato O’Ward continuará formando parte de la estructura de McLaren en la temporada 2026, luego de que la escudería británica confirmara al mexicano como uno de sus pilotos de reserva del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, rol que compartirá con el campeón de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli.

A través de un comunicado oficial, McLaren Racing anunció la alineación de sus pilotos de reserva y la integración completa de su Programa de Desarrollo de Pilotos 2026, en el que O’Ward se mantendrá mientras sigue compitiendo en la NTT IndyCar Series con Arrow McLaren.

El regiomontano seguirá vinculado al proyecto de Fórmula 1 de la escudería, realizando labores de reserva, pruebas y desarrollo, además de su actividad principal en IndyCar, donde es uno de los pilotos más competitivos del serial.

Pato O’Ward coincidirá con Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 durante 2026, algo que ha generado gran expectativa entre los aficionados mexicanos, al tratarse de dos de los pilotos más importantes del país en la élite del automovilismo.

McLaren explicó que el rol de Fornaroli y O’Ward será clave en una etapa marcada por nuevas regulaciones técnicas en la Fórmula 1, por lo que ambos participarán activamente en sesiones de simulador y pruebas para apoyar al equipo titular.

“El equipo se complace en confirmar su Programa de Desarrollo de Pilotos junto con sus programas de carreras y pruebas para 2026. Es fantástico que Leonardo asuma el rol de piloto de reserva, con Pato O’Ward también continuando en este papel”, señaló Alessandro Alunni Bravi, director de asuntos comerciales de McLaren Racing.

O’Ward celebra su continuidad en la F1

Por su parte, el propio piloto mexicano expresó su entusiasmo por seguir ligado a la Fórmula 1:

“Estoy entusiasmado por continuar como piloto reserva del equipo McLaren Mastercard de Fórmula 1, además de mis funciones principales en la NTT IndyCar Series con Arrow McLaren. He aprendido muchísimo probando y conduciendo coches de F1 en los últimos años, así que espero con ilusión este continuo crecimiento y desarrollo”, declaró O’Ward.

La alineación del Programa de Desarrollo de Pilotos 2026

Para la temporada 2026, el Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren estará integrado por:

Christian Costoya

Matteo De Palo

Leonardo Fornaroli

Ella Häkkinen

Ella Lloyd

Pato O’Ward

Ella Stevens

Dries Van Langendonck

Richard Verschoor

Con esta estructura, McLaren busca seguir formando talento para la Fórmula 1, IndyCar y su futura participación en el Campeonato Mundial de Resistencia, consolidando a Pato O’Ward como una figura clave dentro de su proyecto a largo plazo.

