Reportan que Shocker estaría durmiendo en la calle y pidiendo limosna: el luchador presume una “vida normal”

¿Qué se sabe del estado de Shocker, luchador mexicano? Foto: Cuartoscuro/Archivo

José Jairzinho Soria Reyna, luchador mexicano mejor conocido como Shocker, estaría durmiendo en la calle y pidiendo limosnas, según informó una revista de espectáculos mexicana. Aunque el galeno no ha desmentido la información, ha compartido videos e imágenes en redes sociales que muestran una “vida normal“.

Durante los últimos dos años, el apodado “1000% guapo” ha protagonizado múltiples polémicas y, en enero de este año, se colocó en el centro del huracán tras una supuesta discusión con su esposa que se salió de control, al grado de dejarle la mano ensangrentada.

¿Shocker está durmiendo en la calle y pidiendo limosna?

El lunes 16 de febrero, la revista TVNotas informó que Shocker sufre por problemas de adicciones y ha enfrentado situaciones difíciles que lo han llevado a pedir limosnas e incluso a dormir en la calle, con base en una amiga de Leslie, madre de su única hija.

“Cada vez está peor. Ha dejado trabajos, pide dinero a transeúntes que lo reconocen, se va de aventón, se llega a dormir en la calle. Se mete de todo: Cristal, cocaína, piedra, marihuana y alcohol”. Leslie a TVNotas

La revista mexicana recordó el incidente del luchador de enero en la colonia Atlampa, en la delegación Cuauhtémoc, cuando protagonizó una presunta discusión con su esposa Gisela Jiménez, retomando que las heridas en su mano requirieron atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos.

El “1000% guapo” muestra detalles de su vida

Shocker no respondió a los señalamientos publicados en TVNotas; sin embargo, desde el pasado lunes, compartió imágenes y videos que lo muestran en diferentes eventos relacionados con su vida como luchador profesional.

Ese mismo 16 de febrero, compartió fotografías con un disfraz de rey, en una representación medieval de ‘Kamelot, El Castillo del Rey‘. “Con el primo Gerardo“, compartió.

A lo largo del día, el luchador siguió compartiendo imágenes con personas vestidas con indumentaria medieval en una representación de la época. Además de compartir selfies, también publicó fotos del evento en el que participó.

Incluso compartió videos de “doncellas medievales” bailando y una niña tocando el violín durante el mismo evento. “Es increíble escuchar a esta pequeña tocando el violín“, escribió.

Durante la tarde del mismo lunes, la propia compañía de ‘Kamelot, El Castillo del Rey‘ compartió el siguiente mensaje:

“Shocker y Gisela, su esposa, contrajeron nupcias benditas y se divirtieron con todo lo que ‘Kamelot, El Castillo del Rey´ ofrecieron a su majestad”. Kamelot, El Castillo del Rey

Más tarde, por la noche, el “1000% guapo” compartió fotos en las que aparece en la fiesta de cumpleaños de su amigo “Baby Richard“. “Gracias por la invitación al cumpleaños de mi gran amigo”, escribió.

Un día más tarde, el propio José Jairzinho Soria Reyna compartió fotos en un campo de futbol amateur con el “Shocker Team”. El gladiador lució un traje y corbata.

Cabe destacar que Shocker no detalló la naturaleza del evento ni dónde transcurrió el mismo.

Finalmente, este miércoles 18 de febrero compartió que se encuentra preparando un lote de mercancía oficial que venderá el viernes, aunque no precisó en dónde se efectuará la venta.

Además, promocionó la venta de boletos para el evento “Project Lucha Mazatlán“, que tendrá lugar el 6 de marzo en la ciudad sinaloense, demostrando que sigue activo como luchador.

Cabe destacar que este mismo miércoles, también compartió una foto con amigos, acompañada con la leyenda: “¡Aquí con la banda!“.

El luchador no desmintió formalmente las declaraciones de la revista, la cual precisó que Shocker sigue luchando a pesar de la situación por lo que pasa; sin embargo, el contenido de sus redes sociales sirve para tranquilizar a sus seguidores.

