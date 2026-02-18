Checo Pérez se reencuentra con Max Verstappen y Fernando Alonso en la foto oficial de la F1

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez se reencuentra con Max Verstappen. Foto: Getty Images

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de comenzar y, como ya es tradición, los 20 pilotos de la parrilla protagonizaron la fotografía oficial que marca simbólicamente el arranque del campeonato, entre ellos destacó la presencia de Sergio “Checo” Pérez, quien apareció sonriente y relajado durante el evento, en donde coincidió con su excompañero Max Verstappen y Fernando Alonso.

En videos que circularon en redes sociales se observa al piloto mexicano intercambiando palabras de manera cordial con ambos campeones antes de acomodarse para la imagen grupal.

Las escenas no tardaron en generar reacciones entre los aficionados, especialmente por el reencuentro con Verstappen, con quien compartió escudería durante cuatro temporadas y formó una de las duplas más competitivas de los últimos años.

El video fue compartido por la cuenta oficial de Red Bull en el que se puede ver al ahora piloto de Cadillac y al neerlandés, compartiendo un momento cordial antes de la toma de la fotografía.

Otro video que llamó la atención fue en el que Verstappen llega con Checo y lo abraza, algo que también hace Franco Colapinto, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Otro de los videos que se viralizaron fue en el que Checo le pregunta a Fernando Alonso sobre que cada año se ve más joven, algo que provocó las risas del piloto español y de Franco Colapinto.

La foto oficial se realizó en el marco de los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, escenario habitual para las pruebas colectivas debido a sus condiciones climáticas estables y a que también alberga una de las primeras carreras del calendario.

Durante tres jornadas, las escuderías pusieron a prueba sus nuevos monoplazas, evaluaron configuraciones aerodinámicas y recopilaron datos clave de cara al inicio del campeonato.

Los ensayos en Bahréin permiten a los equipos detectar fallas, ajustar estrategias y medir el rendimiento frente a sus rivales antes de que los puntos comiencen a repartirse oficialmente.

¿Cuándo inicia la temporada 2026?

El calendario 2026 de la Fórmula 1 arrancará oficialmente con el Gran Premio de Bahréin, que se disputará en el mismo trazado donde se realizaron las pruebas. Será la primera cita de un campeonato que promete cambios técnicos importantes y una lucha cerrada desde las primeras vueltas.

Para Checo Pérez, el inicio de temporada representa una nueva oportunidad para demostrar competitividad en una parrilla cada vez más apretada. El mexicano buscará arrancar con fuerza y sumar puntos desde la primera carrera, en un año que será clave para consolidar su lugar dentro del serial.

Por ahora, la imagen que deja la foto oficial es la de un Checo sonriente, compartiendo espacio con figuras como Verstappen y Alonso, en un recordatorio de que, antes de que el semáforo se apague y comience la batalla en pista, todos forman parte del mismo espectáculo: el máximo circuito del automovilismo mundial.

