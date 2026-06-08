Guillermo Ochoa recibe la bandera nacional durante el abanderamiento de la Selección Mexicana

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El abanderamiento de la Selección Mexicana. Foto: Getty Images

La Selección Mexicana de futbol que participará en el Mundial fue abanderada por la presidenta Claudia Sheinbaum la tarde de este 8 de junio, la ceremonia se realizó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol en la CDMX.

Javier Aguirre y los 26 jugadores convocados para el torneo participaron en el acto de abanderamiento. La ceremonia también contó con la presencia de directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), como Mikel Arriola, Ivar Sisniega y Duilio Davino.

Abanderamiento de la Selección Mexicana de Fútbol. Ciudad de México https://t.co/NF0VPdffTG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 8, 2026

El abanderamiento de la Selección Mexicana es un acto protocolario en el que el Gobierno de México entrega la bandera nacional al equipo que representará al país en una competencia internacional.

La ceremonia se dio después del entrenamiento matutino del equipo, el mismo que afina detalles para su debut mundialista. Durante el evento, Guillermo Ochoa fue el encargado de recibir el lábaro patrio en nombre de todo el plantel.

Este recibimiento suele estar encabezado por el capitán del equipo, en el caso de la Selección Mexicana, el liderazgo se reparte entre varios referentes del plantel, como Edson Álvarez, César Montes y Johan Vásquez. Guillermo Ochoa también podría asumir ese papel en caso de tener participación.

Guillermo Ochoa se prepara para asistir a su sexto Mundial, una marca que comparte únicamente con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

A la entrega de la bandera, la mandataria les deseó el mayor de los éxitos y felicitó a la delegación mexicana.

“Como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con su protesta, por el bien del pueblo y por el bien de la nación. Muchas felicidades, les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Que viva la Selección”, fueron las palabras de Claudia Sheinbaum.

Regresa el protocolo de abanderamiento

Este acto marca el regreso de la ceremonia antes de un Mundial y es que durante años fue común que los presidentes abanderaran a los futbolistas antes de ir al torneo; sin embargo, antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022, esto no se realizó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La ceremonia fue una práctica recurrente durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La Selección Mexicana va por un Mundial histórico

México será sede por tercera ocasión de un Mundial, hecho que pone al país en el centro del futbol internacional; la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara forman parte de las sedes mexicanas del torneo.

El combinado nacional abrirá su participación este jueves 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y posteriormente enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara, cerrando la fase de grupos ante Chequia el 24 de junio en la capital.

Tras este abanderamiento, la Selección Mexicana tendrá sus últimos entrenamientos en el CAR antes del inicio de la Copa del Mundo en México.

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