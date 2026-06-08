¡Inician las transmisiones de Claro Sports, Uno TV y W Radio desde el estudio al aire libre para el Mundial!

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El estudio al aire libre de Claro Sports, Uno TV y W Radio arrancó sus transmisiones mundialistas este lunes 8 de junio, a tan solo tres días de que comience el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Esta nueva locación está ubicada junto al Museo Soumaya y se trata de un estudio de cristal que permite a los visitantes observar cómo se producen programas de televisión y radio con figuras como Paty Cantú, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal “El Estaca”.

¡Arranca la actividad en el estudio al aire libre de Claro Sports!

La primera transmisión en la historia del nuevo estudio al aire libre de Claro Sports fue a las 06:00 horas de este lunes 8 de junio con Noticias Claro.

En punto de las 09:00 horas, comenzó la primera edición al aire libre de Peloteando, momento en el que Rocío Ireta, conductora del noticiario de Uno TV, A las nueve en Uno, bajó para ver en directo la histórica transmisión.

“Nos echamos una carrerita al exterior de Plaza Carso y atrás de mí pueden apreciar esta impresionante estructura, este estudio completamente al aire libre“, dijo la periodista.

Ireta retomó que, en este nuevo estudio, se producirán diariamente programas de televisión, de radio y de plataformas digitales para Claro Sports, Uno TV, W Radio y AS México.

“Este estudio mundialista va a concentrar más de 15 horas diarias de programación, entre toda esta colaboración y el objetivo es convertir este espacio en un punto de encuentro para análisis, entrevistas e invitados especiales“, remató Rocío Ireta.

No te pierdas la programación desde el estudio al aire libre durante el Mundial

Desde este lunes y hasta el próximo domingo 19 de julio, cuando se lleve a cabo la final del Mundial, esta será la programación diaria en el estudio al aire libre:

06:00 horas | Noticias Claro

09:00 horas | Peloteando

14:00 horas | Deportes en Claro (Al Mediodía)

15:00 horas | Claro Sports W Radio

17:00 horas | Deportes en Claro (Por la tarde)

19:00 horas | La Delantera

21:00 horas | AS por W

22:00 horas | La Copa en tus Manos

Desde tempranas horas de este lunes, los habitantes de la Ciudad de México y los visitantes tanto de Plaza Carso como del Museo Soumaya han podido ver cómo se realiza la titánica producción en vivo.

Durante más de un mes, los espectadores podrán escuchar los análisis de periodistas deportivos destacados como Alberto Lati y Ramón Barrenechea.

Además, Claro Sports sumó a sus filas a leyendas de la Selección Mexicana como Oribe Peralta. Finalmente, los usuarios podrán reír con “El Estaca” y Videgaray, quienes estarán acompañados por Paty Cantú en La Delantera.

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