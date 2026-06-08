“La Delantera”: el nuevo programa de Claro Sports que combinará fútbol, humor y música durante el Mundial

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El futbol no solo se vive en la cancha y Claro Sports busca demostrarlo con “La Delantera“, una nueva propuesta de entretenimiento que formará parte de su cobertura especial del torneo internacional más esperado del verano. Del 10 de junio al 19 de julio, este espacio reunirá análisis, comedia, música y grandes personalidades para ofrecer una visión diferente de todo lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego.

La emisión contará con la conducción de Alberto Lati, acompañado por José Ramón Sancristóbal “El Estaca” y Eduardo Videgaray, quienes aportarán su característico estilo y sentido del humor.

A ellos se sumará la cantante Paty Cantú, quien llevará la conversación más allá del deporte con una combinación de cultura pop y pasión futbolera. Además, el exportero Félix Fernández participará con comentarios, análisis táctico e intervenciones cargadas de irreverencia.

De acuerdo con Claro Sports, “La Delantera” busca convertirse en una alternativa para quienes desean seguir la actualidad futbolística desde una perspectiva más relajada y entretenida.

El espacio combinará información, opiniones, momentos de comedia y la interacción de sus conductores para acercar el torneo a nuevas audiencias tanto en radio como en televisión.

¿Cuándo se estrena La Delantera?

El programa se transmitirá del 10 de junio al 19 de julio, en un horario de 19:00 a 21:00 horas, tiempo del centro de México. Durante sus dos horas al aire, los conductores repasarán los partidos más importantes de la jornada, analizarán los temas más comentados y ofrecerán contenido especial para los aficionados.

¿Dónde ver La Delantera?

Los seguidores podrán escuchar el programa a través de Claro Sports, Imagen Televisión, W Radio, Los 40, Amazon Music, YouTube y plataformas digitales.

Claro Sports, Uno TV y W Radio estrenan estudio al aire libre para el Mundial

Ubicado junto al Museo Soumaya, el estudio de cristal permitirá a los visitantes observar cómo se producen los programas de televisión y radio durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, la instalación operará durante toda la competencia y será uno de los puntos de encuentro para los seguidores del futbol.

Este estudio está diseñado para ofrecer una experiencia cercana a los aficionados, desde este espacio se transmitirán programas especiales como “La Delantera”.

José Antonio Aboumrad, director de Claro Sports, explicó que la intención es brindar una cobertura amplia del torneo, con seguimiento a las selecciones participantes y a todo lo que ocurra en las ciudades sede de México.

Además, destacó que el público podrá observar en tiempo real cómo se producen los contenidos de televisión y radio, así como interactuar con parte del talento que participará en las transmisiones.

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