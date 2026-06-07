Selección de Irán afronta el Mundial 2026 entre visas restringidas y desafíos logísticos.

GENERANDO AUDIO...

El embajador de Irán en México recorrió la garita de San Ysidro.

La participación de la Selección Nacional de Irán en el Mundial de la FIFA 2026 estará acompañada por una compleja logística derivada de restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos a integrantes de su delegación.

Durante una conferencia de prensa realizada en Tijuana, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, confirmó que alrededor de 15 integrantes del equipo de apoyo y directivos no recibieron visa para ingresar al vecino país.

“En este caso la visa que han tenido, han podido obtener ellos, es una visa que ellos pueden entrar a la mañana y el mismo día tienen que salir. Aparte de esas 15 personas que nombramos, los demás ya obtuvieron la visa, ya la tienen.”

Aunque los jugadores cuentan con la documentación necesaria para disputar los encuentros mundialistas, la representación iraní asegura que quienes sí recibieron visa deberán ingresar a Estados Unidos únicamente para competir y regresar a Tijuana el mismo día.

“Es correcto. Exactamente es un desafío para nuestros jugadores. En este caso, de viajar tanto tiempo, de ir y regresar, de que pues son vuelos y obviamente ellos se van a cansar, las coordinaciones y la pérdida de tiempo, pueden afectar a nuestra selección”, destacó Abolfazl Pasandideh.

Contemplan traslado a Estados Unidos por cruce fronterizo de San Ysidro

Como parte de las actividades previas a la participación mundialista, el embajador iraní, bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional, recorrió la garita internacional de San Ysidro, considerada el cruce fronterizo terrestre más transitado del mundo, debido a que podría convertirse en una alternativa para los traslados de la delegación en caso de ser necesario.

La representación iraní reconoce que las restricciones migratorias y los constantes traslados representan una desventaja frente a otras selecciones; sin embargo, asegura que el equipo mantiene intacto su objetivo de competir en la máxima justa del futbol internacional.

“¿Por qué? Porque participar en el Mundial es el derecho de nuestros jóvenes, de poder disfrutarlo y obviamente este evento se hace cada cuatro años, ¿por qué lo tenemos que perder? Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que nuestra selección pueda participar. La gente de Irán, el pueblo de Irán ama al fútbol.”

La delegación iraní sostiene que, pese a las dificultades operativas y al contexto internacional que rodea a su país, el equipo buscará competir en igualdad de circunstancias y representar a millones de aficionados que esperan verlo participar en la Copa del Mundo.

“Y ahorita el país que había dicho que ‘yo quiero terminar con una civilización entera de Irán’, el día de hoy tiene la responsabilidad de ser el anfitrión”, subraya el embajador.

Visas restringidas, viajes constantes entre México y Estados Unidos y posibles cruces fronterizos por tierra forman parte del escenario que enfrenta la selección de Irán durante este Mundial 2026.

Aun así, el mensaje de sus representantes es claro: las dificultades no modificarán su decisión de competir ni su permanencia en Tijuana, su centro de operaciones.