Papa León XIV posa con la playera de la Selección Mexicana y llama a la unidad rumbo al Mundial 2026

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Papa Leon XIV posa con la playera de la Selección Mexicana. Foto: AFP

El papa León XIV sorprendió este sábado al aparecer con la playera de la Selección Mexicana durante el vuelo que lo trasladó de Roma a Madrid, donde inició una visita pastoral por España.

El gesto se volvió rápidamente viral en redes sociales, especialmente por producirse a pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La camiseta fue entregada por la periodista mexicana Valentina Alazraki durante el tradicional encuentro que el pontífice sostiene con los representantes de los medios de comunicación que lo acompañan en sus viajes internacionales.

León XIV posó sonriente con el jersey verde personalizado con el nombre “León” y el número 14 en la espalda.

🇲🇽 | El papa León XIV posó con la camiseta de la Selección Mexicana de futbol durante el vuelo que lo llevó de Roma a Madrid. pic.twitter.com/Gd7L0D0dSM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 6, 2026

Mensaje de unión para el Mundial 2026

Más allá de la imagen con la indumentaria del Tri, el líder de la Iglesia católica aprovechó la ocasión para compartir un mensaje relacionado con el Mundial 2026 y el papel que el deporte puede desempeñar en la sociedad.

El pontífice recordó que la intención de oración de este mes está dedicada a los deportistas y destacó valores como la disciplina, el esfuerzo y el sacrificio.

“Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio”, expresó durante la conversación con los periodistas a bordo del avión papal.

Las declaraciones del Papa llegan en la recta final hacia el Mundial 2026, torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. El combinado mexicano debutará el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica, utilizando precisamente el uniforme que recibió el pontífice durante el vuelo.

El favorito del Papa en el Mundial 2026

Durante el intercambio con la prensa también surgió la pregunta sobre qué selección apoyará en la justa mundialista. León XIV respondió con humor y evitó elegir un favorito. Recordó que Perú, país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral como obispo de Chiclayo, e Italia, donde se encuentra la sede del Vaticano, no lograron clasificar al torneo.

“Perú no juega, Italia no juega, pero hay algunos países pequeños por ahí que de hecho lograron entrar. Vamos a ver”, comentó entre risas.

No es la primera vez que León XIV relaciona el deporte con valores humanos y sociales, en días recientes también destacó la capacidad del futbol para promover la paz, la fraternidad y el encuentro entre los pueblos, insistiendo en que la competencia debe servir para construir puentes y no para fomentar divisiones.

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