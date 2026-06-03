Uno TV confirma que el presidente de Sudáfrica asistirá al partido inaugural del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Presidente de Sudáfrica sí viene al Mundial 2026, confirma Uno TV | Foto: AFP

Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, sí asistirá al partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Fuentes cercanas confirmaron a Unotv.com que el mandatario estará presente en el partido de la Selección Mexicana contra su similar de Sudáfrica.

Esto, luego de que distintos rumores señalaron que Ramaphosa no acudiría al arranque de la Copa del Mundo.

¿Quién es Cyril Ramaphosa?

Cyril Ramaphosa nació el 17 de noviembre de 1952 en Johannesburgo, Sudáfrica. Creció en Soweto, una de las zonas más emblemáticas durante la época del apartheid, y desde joven se involucró en movimientos estudiantiles y organizaciones que luchaban contra el régimen de segregación racial.

Mientras estudiaba Derecho participó en actividades políticas que le costaron varias detenciones por parte de las autoridades sudafricanas.

Durante la década de 1980 se convirtió en uno de los líderes sindicales más importantes del país al fundar el Sindicato Nacional de Mineros (NUM), organización que pasó de tener unos cuantos miles de afiliados a convertirse en una de las fuerzas laborales más influyentes de Sudáfrica.

Su papel en la lucha contra el apartheid lo llevó a colaborar estrechamente con el Congreso Nacional Africano (ANC), partido de Nelson Mandela.

Tras la legalización de la organización en 1990, Ramaphosa fue elegido secretario general del ANC y encabezó parte de las negociaciones que permitieron la transición democrática de Sudáfrica.

Después de las primeras elecciones democráticas de 1994, se integró al Parlamento y presidió la Asamblea Constituyente, órgano responsable de redactar la nueva Constitución sudafricana, considerada una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos.

Tras varios años alejado de la política para desarrollar una exitosa carrera empresarial, regresó a la vida pública y en 2012 fue elegido vicepresidente del ANC. Dos años más tarde asumió la vicepresidencia de Sudáfrica bajo el Gobierno de Jacob Zuma.

Cyril Ramaphosa llegó a la presidencia el 15 de febrero de 2018, después de la renuncia de Zuma. Desde entonces ha encabezado los esfuerzos del gobierno para impulsar el crecimiento económico, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas del país.

En 2024 fue reelegido presidente por la Asamblea Nacional para un nuevo mandato al frente de Sudáfrica.

¿A qué hora será la inauguración del Mundial 2026 en México?

El evento, que se realizará en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), será el primero de tres ceremonias, una en Los Ángeles, en Estados Unidos, y otra en la ciudad de Toronto, en Canadá, el viernes 12 de junio.

Como informó la FIFA, la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México comenzará en punto de las 11:30 horas, es decir, una hora y media antes del inicio del encuentro entre México y Sudáfrica.

Sin embargo, se dio a conocer que el estadio abrirá sus puertas desde las 09:00 horas, mientras que se espera que a las 11:00 horas todos los asistentes estén en sus lugares, la agenda está marcada de la siguiente manera.

09:00 horas | Abren puertas del Estadio

11:00 horas | Todos en sus lugares

11:30 horas | Inicia la ceremonia de inauguración

12:05 horas | Termina la ceremonia de inauguración

12:10 horas | Inicia el calentamiento de equipos

13:00 horas | Arranca el partido México vs Sudáfrica

México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026, como en 2010

La Selección Mexicana se enfrentará al combinado de Sudáfrica el 11 de junio, sin embargo, cabe recordar que se trata de una repetición del partido inaugural de la Copa del Mundo 2010 y ocurrirá exactamente 16 años después del juego en el Estadio FNB.

Este es el regreso de los apodados “Bafana Bafanas” a una Copa del Mundo, luego de la edición que organizaron, cuando no lograron pasar la fase de grupos.

En aquella ocasión el marcador terminó 1-1 con goles de Rafa Márquez y Siphiwe Tshabalala, cuya anotación fue elegida por la FIFA como la sexta mejor de aquella Copa del Mundo.

Ambas selecciones compartían el Grupo A con Francia y Uruguay; finalmente, uruguayos y mexicanos serían los calificados a la siguiente ronda.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.