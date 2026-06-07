Selección de Irán arriba a México para preparar su participación en el Mundial 2026 

GENERANDO AUDIO...

Selección de Irán llega a México. Foto: AFP.

La Selección de Irán, participante del Mundial 2026, llegó este domingo a Tijuana, México, donde establecerá su campo base para preparar sus compromisos de la fase de grupos de la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.

El avión de la llamada “Team Melli” aterrizó alrededor de las 05:00 horas, tiempo local, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en Baja California.

Jugadores y miembros del cuerpo técnico arribaron a una terminal aérea que contaba con vigilancia de elementos de la Guardia Nacional. A las afueras del aeropuerto se encontraba un grupo de aficionados que portaban banderas iraníes para recibir a la delegación.

Mundial 2026: Irán utilizará Tijuana como sede de concentración

La selección iraní eligió Tijuana como centro de operaciones durante la Copa del Mundo. Desde esa ciudad fronteriza preparará los encuentros que disputará durante la fase de grupos del torneo.

El equipo tiene programados dos partidos en Los Ángeles y uno más en Seattle, todos correspondientes a la primera ronda de la competencia.

La llegada de Irán a México ocurre después de varios meses de incertidumbre sobre su participación en el torneo.

Selección de Irán enfrenta restricciones para parte de su delegación

De acuerdo con la información difundida, la administración estadounidense otorgó visas a los futbolistas de la selección, pero no a todos los integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo.

Alrededor de una quincena de acompañantes recibieron una negativa para ingresar a territorio estadounidense. Entre ellos se encuentra el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, quien anteriormente formó parte de los Guardianes de la Revolución.

La situación ha generado condiciones particulares para la participación de la delegación iraní en el torneo que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

Mundial 2026: entradas y salidas de Estados Unidos el mismo día de los partidos

Según declaraciones atribuidas al embajador iraní en México, la selección no podrá permanecer en territorio estadounidense durante las noches previas o posteriores a sus encuentros.

La representación iraní deberá ingresar y salir de Estados Unidos el mismo día en que dispute cada uno de sus partidos programados en la fase de grupos.

Irán disputará sus compromisos mundialistas en ciudades estadounidenses mientras mantiene su concentración en Tijuana, desde donde realizará sus desplazamientos para participar en la competencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.