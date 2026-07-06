Selección Mexicana: ¿cuándo vuelve a jugar el Tri tras la eliminación del Mundial 2026?

GENERANDO AUDIO...

Selección Mexicana y sus compromisos tras la eliminación del Mundial Foto: Reuters

La Selección Mexicana finalizó su participación en el Mundial 2026 al perder su encuentro de los octavos de final contra la selección de Inglaterra, por lo que será hasta septiembre y octubre que el Tri tenga actividad nuevamente.

Tras la derrota, Javier Aguirre dejó de ser el director técnico, por lo que el cuadro mexicano iniciará un nuevo proceso de cara a la siguiente justa mundialista de 2030.

Los siguientes partidos de México

El siguiente compromiso de la Selección Mexicana llegará en los meses de septiembre y octubre, pues en estas fechas es que se llevará a cabo una Fecha FIFA, que son ciertos días señalados por el máximo organismo del fútbol para que las selecciones tengan encuentros amistosos u oficiales.

Aunque esta cita podría ser entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, aún no se dan detalles ni la fecha de los rivales que podría enfrentar la selección.

Nations League, el siguiente torneo

Después de la Copa Mundial de 2026, el siguiente torneo en el que participará México es la Nations League de Concacaf, confederación a la que pertenece.

Es así que será en noviembre cuando se jueguen los cuartos de final, a los que ha clasificado directamente al ser uno de los cuatro equipos mejor rankeados.

Por su parte, las otras selecciones pertenecientes a la Liga A jugarán una fase de grupos para definir a las otras cuatro selecciones que disputarán los cuartos de final.

Selección Nacional. Foto: Reuters/Archivo

Un proceso mundialista diferente

A diferencia de lo que ocurrió con la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, ahora el conjunto tricolor tendrá que jugar por un boleto para la justa mundialista.

Las eliminatorias constarán de tres etapas, aunque México, por ser una de las selecciones mejor clasificadas, entrará a partir de la segunda etapa, donde un total de 24 selecciones se dividirá en grupos de cuatro para que solo avancen 12.

La tercera ronda de las eliminatorias contaría con 12 selecciones divididas en tres grupos de cuatro. Los primeros y segundos lugares asegurarán su lugar en el Mundial de 2030, jugándose en junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029.

Mientras que los dos mejores terceros buscarán su clasificación en el repechaje intercontinental.

Otros torneos de la Selección Mexicana

Cabe señalar que Concacaf contempla que se jueguen dos ediciones de la Copa Oro en junio/julio de 2027 y 2029, así como dos ediciones de la Nations League.

También se habla de la posibilidad de jugar una Copa América que sería organizada por Estados Unidos, pero esto aún no se ha confirmado por ningún organismo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.