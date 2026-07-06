Agenda completa del Mundial para este martes 7 de julio: horarios para ver a Argentina, Colombia y más

GENERANDO AUDIO...

Agenda del Mundial 7 de julio de 2026. Foto: Claro Sports

La fase de octavos de final del Mundial 2026 finaliza este martes 7 de julio, jornada en la que Argentina, Egipto Suiza y Colombia buscarán el boleto a la siguiente ronda.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este sábado.

Todos los partidos de este martes 7 de julio

Argentina vs Egipto

Suiza vs Colombia

Argentina vs Egipto

La Selección de Argentina enfrentará a su similar de Egipto en un duelo que promete un juego cerrado, pero de muchas emociones.

Tras eliminar a Cabo Verde, la “Albiceleste” llega como favorita al encuentro como favorito, además de que se espera que Lionel Messi continúe marcando goles en su cuenta personal.

Por otro lado, los “Faraones”, de la mano de Mohamed Salah, superaron a Australia en un partido que tuvo que decidirse en la tanda de penales 4-2 y ahora, tendrán que saltar a la cancha con un planteamiento casi perfecto para clasificar a la siguiente ronda.

Fecha y hora del Argentina vs Egipto

¿Cuándo? Martes 7 de julio 2026

Martes 7 de julio 2026 ¿A qué hora? 10:00 horas

10:00 horas ¿En dónde? Estadio Atlanta

Suiza vs Colombia

Suiza afronta los octavos de final con un escenario favorable, ya que disputará su cuarto partido consecutivo en Vancouver.

La continuidad en la misma sede representa una ligera ventaja para el equipo dirigido por Murat Yakin, que llega sin bajas ni contratiempos físicos para enfrentar este compromiso.

Por su parte, Colombia atraviesa un buen momento futbolístico pese a no destacar por su contundencia ofensiva.

El conjunto cafetero ha sabido sobreponerse a la sensible baja de Jhon Córdoba, lesionado durante el torneo, y buscará mantener su buen funcionamiento para pelear por el boleto a los cuartos de final.

Fecha y hora del Suiza vs Colombia ¿Cuándo? Martes 7 de julio 2026

Martes 7 de julio 2026 ¿A qué hora? 14:00 horas

14:00 horas ¿En dónde? Estadio Vancouver

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.