América podría cambiar su partido por Kanye West. Foto: Cuartoscuro|AFP

El Club América volverá a enfrentar un problema de logística previo a su regreso al estadio Ciudad de México (antes Azteca), debido al concierto de Kanye West que se realizará el mismo día en la Monumental Plaza de Toros México justo junto al Estadio Ciudad de los Deportes.

El conflicto surge porque el partido de las Águilas del América contra Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del torneo Clausura 2026, está programado para el sábado 31 de enero de 2026, misma fecha en la que Kanye West ofrecerá su segundo y último concierto en ese recinto de la Ciudad de México (CDMX).

La coincidencia de ambos eventos revive una problemática recurrente en la zona, donde las autoridades han establecido que no deben realizarse dos eventos masivos el mismo día, con el objetivo de priorizar la movilidad y la seguridad de los asistentes y vecinos.

¿América o Kanye West? La zona vuelve a entrar en conflicto

Las complicaciones en el área no son nuevas. En noviembre de 2024, la alcaldía Benito Juárez tuvo que clausurar ambos recintos por problemas de Protección Civil y sobrecupo en la zona, uno de los casos más recordados sobre la saturación de eventos en ese punto de la capital.

Aunque anteriormente ya se había planteado la prohibición de realizar dos eventos el mismo día, el alcalde Luis Mendoza volvió a reafirmar esta regla.

De acuerdo con Claro Sports, la directiva del América y la Liga MX ya analizan un cambio de fecha para el encuentro, con la intención de que el partido se dispute el domingo 1 de febrero.

Otro posible conflicto ya se vislumbra en el calendario. Un partido de Liguilla que podría disputarse en el estadio Azul el 9 de mayo coincide con un concierto de Carlos Rivera en la Plaza de Toros México, lo que podría volver a generar tensiones logísticas en la zona.

Protección Civil ha limitado los eventos en la zona

A finales de agosto de 2025, la alcaldía Benito Juárez denunció que personal de seguridad del Club América realizó el cierre de la calle Indiana, en la colonia Ciudad de los Deportes, lo que provocó afectaciones a los habitantes del área.

Este episodio fue uno de los más polémicos en meses recientes, debido a las versiones encontradas entre las autoridades y la organización del evento futbolístico.

La zona se encuentra rodeada de departamentos y casas habitación, donde los colonos reportan afectaciones cada vez que se lleva a cabo un partido de fútbol o un evento masivo.

