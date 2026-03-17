Senegal pierde la Copa Africana por sanción de la CAF tras polémica en la final ante Marruecos

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Senegal es sancionado y Marruecos es campeón. Foto: Getty Images

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) emitió una resolución histórica en la Copa Africana de Naciones 2025, luego de que su Junta de Apelaciones determinara que la selección de Senegal perdió la final por incomparecencia, otorgando el triunfo por marcador de 3-0 a Marruecos, que se consagra como campeón del torneo.

De acuerdo con el comunicado oficial, “la selección de Senegal fue declarada culpable de perder por incomparecencia el Partido Final”, por lo que “se registra el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)”. Esta decisión se tomó en aplicación del Artículo 84 del reglamento de la AFCON, que contempla este tipo de sanción en caso de que un equipo no se presente a disputar un encuentro.

La Junta de Apelación también resolvió que “la conducta del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84”, por lo que se confirmó que la Fédération Sénégalaise de Football infringió el reglamento. Además, se anuló la decisión previa del Comité Disciplinario y se estimó el recurso presentado por la Fédération Royale Marocaine de Football, validando así la protesta del conjunto marroquí.

El fallo deja claro que la CAF aplicó estrictamente su normativa tras revisar los elementos del expediente, reiterando que las selecciones participantes deben cumplir con las obligaciones deportivas establecidas. La incomparecencia, según el reglamento, implica la pérdida automática del partido, lo que en este caso definió directamente al campeón del torneo.

Además de la resolución sobre el partido, el organismo africano también emitió decisiones disciplinarias adicionales. En el caso del jugador marroquí Ismaël Saibari, se confirmó que incurrió en una infracción al Código Disciplinario, aunque su sanción fue modificada a dos partidos de suspensión, de los cuales uno quedó sin efecto, y se anuló la multa económica previamente impuesta.

¿Qué pasó en la final de la Copa Africana de Naciones?

Aunque la sanción establece que Senegal cometió incomparecencia, la realidad es que el conjunto africano sí se presentó y disputó la final de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos, incluso logró imponerse 1-0 en tiempo extra dentro del terreno de juego, sin embargo, el partido estuvo marcado por la polémica, ya que en los minutos finales del tiempo reglamentario, el equipo senegalés abandonó momentáneamente la cancha en señal de protesta tras un penal marcado a favor del conjunto marroquí.

Aunque regresaron para reanudar el encuentro y terminar ganándolo, la Confederación Africana de Futbol (CAF) determinó posteriormente que esta acción constituyó una violación grave al reglamento, por lo que en apelación se decretó la derrota por incomparecencia, otorgando el triunfo 3-0 y el título a Marruecos.

Más sanciones para Senegal

Por otro lado, la CAF determinó que la federación marroquí es responsable de la conducta de los recogepelotas durante el encuentro, reduciendo la sanción económica a 50 mil dólares.

También se mantuvo una multa de 100 mil dólares por interferencia en el área de revisión del VAR, mientras que la sanción por el incidente del láser fue disminuida a 10 mil dólares.

Con esta decisión, Marruecos queda oficialmente registrado como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, en un desenlace poco común dentro del futbol internacional.

La resolución también sienta un precedente sobre la aplicación del reglamento, dejando en claro que el incumplimiento de las normas puede tener consecuencias directas en los resultados deportivos.

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