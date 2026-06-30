¡Sorpresa en el mercado! Pumas anuncia a Sebastián Córdova como refuerzo para el Apertura 2026

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Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas. Foto: Getty

Este lunes, los Pumas de la UNAM sorprendieron en el mercado de fichajes pues, a través de sus redes sociales, anunciaron la llegada de Sebastián Córdova como refuerzo de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas.



El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México… pic.twitter.com/tyQk3Wb64b — PUMAS (@PumasMX) June 30, 2026

Proveniente de los Diablos de Toluca, actual equipo campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF y que sumó un bicampeonato de la Liga MX a su palmarés, Sebastián Córdova se une a la pretemporada de los Pumas, equipo que ahora dirige Esteban Solari.

Pumas fortalece el mediocampo con Córdova

Sebastián Córdova, mediocampista de 29 años, llega a los Pumas para reforzar la plantilla, en específico el mediocampo auriazul. Con su buen toque de balón y movilidad, el mexicano buscará ganarse un lugar en el once de Esteban Solari, quien llegó al banquillo tras salir de los Tuzos del Pachuca.

Además, Córdova tratará de retomar el nivel futbolístico que ha perdido a lo largo de los últimos años, tanto con los Tigres de la UANL como con los Diablos del Toluca, equipos en los que no ha logrado consolidarse.

Pumas iniciará el torneo ante Pachuca

Mientras continúa la fiesta del Mundial 2026, los Pumas continúan con los trabajos de preparación de cara al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Sin embargo, el próximo 18 de julio, en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, los Pumas enfrentarán a los Tuzos del Pachuca. Ahí, en la primera jornada del nuevo torneo del futbol mexicano, Sebastián Córdova podría tener sus primeros minutos como jugador auriazul.

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