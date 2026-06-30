Metro y Metrobús amplían horario de servicio este martes 30 por el México vs Ecuador; así operan

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Metro y Metrobús amplían horario por el México vs Ecuador. Fotos: Cuartoscuro

Durante los primeros minutos de este martes 30 de junio, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), Adrián Ruvalcaba, anunció que el servicio será extendido en tres líneas para este día.

De acuerdo con el funcionario, la medida se tomó en apoyo a los asistentes al Estadio Ciudad de México, así como a los distintos puntos de la capital, para presenciar el partido entre México y Ecuador.

Con el propósito de apoyar la movilidad de quienes asistirán al Estadio Ciudad de México y a los distintos eventos de transmisión del partido, instruimos la ampliación del horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX hasta la 1:00 a.m. del miércoles 1 de julio.… pic.twitter.com/XRS2NQIhrA — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 30, 2026

Por ello, las siguientes líneas ampliarán su horario de servicio desde las 5:00 horas de este martes hasta las 01:00 horas del miércoles 1° de julio:

Línea 1: Observatorio a Pantitlán

Observatorio a Pantitlán Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña

Cuatro Caminos a Tasqueña Línea 3: Indios Verdes a Universidad

A su vez, cabe mencionar que las demás líneas del Metro CDMX operarán bajo su horario habitual de entre semana, por lo que los últimos trenes saldrán de las terminales a las 00:00 horas.

Metrobus también extiende su horario de servicio

De igual manera, el Metrobus de la Ciudad de México anunció que, para este martes 30 de junio, en apoyo a los aficionados del México vs Ecuador, las siete líneas ampliarán su horario de servicio. Sin embargo, lo harán bajo dos horarios:

Psst psst 🗣️



Para un regreso seguro 🏡 Metrobús extiende su horario mañana martes 30 de junio. Estas serán las últimas salidas. 😉👇



¡Prevé tu trayecto! pic.twitter.com/B14HJquC3J — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 30, 2026

Últimas salidas a las 02:00 horas del 1° de julio:

Línea 1 : Indios verdes, Insurgentes y El Caminero

: Indios verdes, Insurgentes y El Caminero Línea 2 : Tacubaya y Tepalcates

: Tacubaya y Tepalcates Línea 5: Río de los Remedios y Preparatoria 1

Río de los Remedios y Preparatoria 1 Línea 6: El Rosario y Villa de Aragón

Últimas salidas a las 01:00 horas del 1° de julio:

Línea 3: Pueblo de Santa Cruz Atoyac

Pueblo de Santa Cruz Atoyac Línea 4: Buenavista, San Lázaro, Hidalgo y Amajac

Buenavista, San Lázaro, Hidalgo y Amajac Línea 7: Campo Marte y La Diana

Asimismo, tanto el Metro CDMX como el Metrobús, mantendrán sus tarifas de servicio, las cuales son de $5 y $6 pesos, de forma respectiva. Sin embargo, como recomendaron las autoridades, te recomendamos estar al pendiente de los canales oficiales ante cualquier modificación en el servicio.

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