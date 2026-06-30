“¿Y si sí?”: la ilusión de la afición crece antes del México vs Ecuador

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La ilusión por la Selección Mexicana volvió a crecer antes del partido contra Ecuador. A unas horas del encuentro en el Estadio Ciudad de México, decenas de aficionados expresaron su confianza en que el equipo nacional conseguirá el triunfo y avanzará a la siguiente ronda del torneo.

Aunque algunos reconocen que será un duelo complicado, la mayoría apuesta por una victoria de México. Incluso hay quienes ya imaginan un largo recorrido del Tricolor, con la esperanza de llegar más allá de los octavos de final.

Aficionados creen que México derrotará a Ecuador

Entre porras, playeras verdes y pronósticos, los seguidores de la Selección Mexicana coincidieron en que el equipo tiene argumentos para superar a Ecuador.

Israel Hernández aseguró que espera que los jugadores mantengan la entrega mostrada en los partidos anteriores. Por su parte, la pequeña Ana Julia pronosticó un triunfo de México por 3-0 y señaló que los goles serían de Julián Quiñones, Santiago Giménez y “La Hormiga“.

Otros aficionados también compartieron sus predicciones. Un seguidor conocido como “El Enmascarado” apostó por un 2-0 para el Tricolor y aseguró que, si el resultado se cumple, recorrerá de rodillas el camino del Zócalo al Ángel de la Independencia como muestra de agradecimiento.

También hay cautela antes del México vs Ecuador

No todos esperan un partido sencillo. Algunos aficionados consideran que Ecuador será el rival más complicado hasta ahora y prevén que la Selección Mexicana podría recibir su primer gol del torneo.

Andrés Ladislao pronosticó un marcador de 2-1 a favor de México, mientras que Israel Hernández también apostó por ese resultado y confió en que “El Piojo” marque el primer gol del encuentro.

El apoyo incluso llegó desde el extranjero. Mikel, un turista suizo que se encontraba en la capital, aseguró que respaldará a la Selección Mexicana y pronosticó una victoria de 2-1 sobre Ecuador.

Aunque algunos mantienen reservas sobre el resultado, el sentimiento predominante entre los aficionados es de optimismo. Para muchos, la esperanza de ver avanzar a México se resume en una pregunta que se repite entre la afición: “¿Y si sí?”

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