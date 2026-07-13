¿Sueñas con ir al Mundial 2030? Esto tendrías que ahorrar desde hoy

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Aunque el Mundial 2026 todavía no termina, muchos aficionados ya tienen la mirada puesta en la próxima edición.

Sin embargo, cumplir el sueño de viajar a España, Portugal y Marruecos, sedes principales del torneo, podría requerir algo más que pasión por el futbol, disciplina para ahorrar durante los próximos cuatro años.

De acuerdo con Enrique “Chato” Castillo, fundador de Sigo al Tri, plataforma digital que mide el pulso de la afición mexicana, una persona tendría que guardar 104 pesos diarios desde ahora para reunir el dinero suficiente y asistir, al menos, a un partido del próximo Mundial, siempre que los costos se mantengan en niveles similares a los registrados en 2026.

¿De dónde salen los 104 pesos diarios?

Castillo explicó que la cifra es una proyección basada en los gastos que enfrentaron miles de aficionados durante el Mundial 2026.

“104 pesos diarios era el ejercicio que hacíamos para, en algún momento, si se siguen manteniendo estos precios para lo que será la Copa del Mundo en Portugal, Marruecos y España, pues vayan ahorrando”, señaló.

El cálculo contempla el costo aproximado para asistir a un encuentro del Mundial 2030, aunque no considera gastos adicionales como vuelos, hospedaje o traslados, que dependerán de la inflación, el tipo de cambio y las condiciones económicas de los próximos años.

Ahorrar 104 pesos no es igual para todos

La cifra puede parecer alcanzable para algunos, pero representa un reto para millones de mexicanos.

Actualmente, 104 pesos equivalen a cerca de una tercera parte del salario mínimo diario, que asciende a 315 pesos en la mayor parte del país.

Según los datos presentados en el reportaje, alrededor de 23 millones de personas, equivalentes al 47% de la población ocupada, perciben un ingreso cercano al salario mínimo.

En términos cotidianos, esos 104 pesos pueden representar el dinero destinado al transporte para ir a trabajar, una comida durante la jornada laboral o parte de la despensa familiar.

Con esa cantidad también es posible comprar 6.1 kilos de jitomate, alrededor de 4.3 kilogramos de tortillas o entre 3.4 y 4.9 kilogramos de frijol, dependiendo de la variedad.

Asistir al Mundial 2030 requerirá planeación financiera. Foto: Getty Images

El Mundial 2026 dejó una lección

El Mundial celebrado en México, Estados Unidos y Canadá se convirtió en el más caro de la historia y cambió la forma en que muchos aficionados viven esta competencia.

Durante la venta de boletos hubo localidades para el partido inaugural con precios que oscilaron entre 39 mil pesos y hasta un millón y medio de pesos.

Posteriormente, los costos se ajustaron, pero, de acuerdo con estimaciones de Sigo al Tri, asistir a un partido en México implicó un gasto cercano a 100 mil pesos por persona, sin considerar transporte ni hospedaje.

Para la final, los precios en plataformas autorizadas de reventa llegaron a ofrecerse entre 159 mil pesos y más de un millón 190 mil pesos.

Castillo considera que estas cifras todavía podrían aumentar.

“Yo creo que sí podría llegar, de acuerdo con lo que hemos visto en experiencias, hasta los cuatro millones de pesos”, comentó sobre el costo que podría alcanzar un boleto para una final mundialista.

Uno de los efectos que dejó el Mundial 2026 fue el incremento de aficionados que recurrieron a créditos para financiar su viaje.

Durante la presentación del reportaje en el noticiero de Unotv.com, A las Nueve en Uno, se recordó que muchas personas solicitaron préstamos o utilizaron tarjetas de crédito para comprar boletos, una situación que incluso podría reflejarse en el aumento de la cartera vencida de algunas instituciones financieras.

Ante ese panorama, los conductores coincidieron en que, si el objetivo es asistir al Mundial 2030, conviene planear el gasto con anticipación y ahorrar de manera constante, en lugar de esperar a que se acerque el torneo.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

El Mundial 2030 tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, aunque también se disputarán partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, como parte de la conmemoración del centenario del primer Mundial.

Aunque todavía faltan varios años para el torneo, una estrategia para quienes sueñan con estar en las tribunas es empezar a ahorrar desde ahora.

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