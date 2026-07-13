Francia vs España: fecha, hora, dónde ver y quién es favorito en la semifinal del Mundial 2026

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Francia vs España. Foto: Claro Sports

La Copa del Mundo 2026 conocerá este martes a su primer finalista cuando Francia y España se enfrenten en una de las semifinales más esperadas del torneo.

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Las dos selecciones llegan tras superar con autoridad los cuartos de final y buscarán un lugar en la gran final del Mundial, donde enfrentarán al ganador de la llave entre Inglaterra y Argentina.

¿Cuándo y a qué hora es el Francia vs España?

El partido entre Francia y España se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas, con capacidad para más de 80 mil espectadores.

Horario del partido:

México (centro): 13:00 horas

Estados Unidos (ET): 15:00 horas

Fecha y hora del Francia vs España ¿Cuándo? Martes 14 de julio 2026

Martes 14 de julio 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio Dallas

Estadio Dallas ¿Dónde verlo? ViX y TV Azteca

¿Cómo llegan Francia y España a la semifinal?

Francia terminó como líder del Grupo I y ha confirmado su candidatura al título con una destacada actuación en la fase de eliminación directa.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps goleó 3-0 a Suecia en dieciseisavos, eliminó 1-0 a Paraguay en octavos y dejó fuera a Marruecos con un triunfo de 2-0 en los cuartos de final.

España, por su parte, fue líder del Grupo H y también ha tenido un recorrido sólido rumbo a las semifinales.

La Roja superó 3-0 a Austria, venció 1-0 a Portugal en un cerrado duelo ibérico y derrotó 2-1 a Bélgica para instalarse entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026.

¿Quién es favorito para ganar?

Aunque se espera una semifinal muy cerrada entre dos de las mejores selecciones del Mundial 2026, Francia parte como ligera favorita según las principales casas de apuestas.

Los dirigidos por Didier Deschamps llegan con paso perfecto, han marcado 16 goles y apenas han recibido dos tantos en todo el torneo, además de acumular tres partidos consecutivos sin permitir anotación en la fase de eliminación directa.

España, vigente campeona de Europa, buscará dar la sorpresa con un equipo que también ha mostrado gran solidez defensiva y un futbol de posesión que la mantiene como una seria candidata al título.

El ganador de este partido avanzará a la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

El equipo que pierda todavía disputará el encuentro por el tercer lugar, programado para el 18 de julio.

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