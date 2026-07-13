FMF multada a causa del Fan ID: qué es, cómo se tramita y para qué sirve

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¿Qué es el FAN ID de la Liga MX? Foto: Cuartoscuro

Este domingo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer, por medio de un comunicado, que impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. (FMF).

De acuerdo con lo mencionado, la multa fue impuesta debido al incumplimiento a la legislación, en materia de protección de datos personales, en torno con el sistema FAN ID. La FMF habría incumplido de dos formas:

No informó a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles

No obtuvo el consentimiento de los titulares para tratar sus datos sensibles

¿Qué es el FAN ID?

De acuerdo con la descripción de la FMF, el FAN ID es un “código único y personal que permite incrementar la seguridad en los estadios”. De igual forma, se tramita por única ocasión y permite a los fanáticos ingresar a cualquier estadio de la Liga MX.

Dicha medida se tomó a raíz de la violencia generada en el Estadio Corregidora, durante el partido entre Atlas y Querétaro, en marzo del 2022. La riña entre las barras de ambos equipos dejó al menos 26 heridos, destrozos en el inmueble, así como imágenes y videos dignos de uno de los episodios más violentos del futbol mexicano.

Por ello, la FMF creó el FAN ID, con el objetivo de registrar facialmente a todos los asistentes y tener registro en caso de una nueva riña para, posteriormente, tomar acciones en conjunto con las autoridades correspondientes.

¿Cómo se genera el FAN ID?

Para generar el FAN ID, el cual es totalmente personal y obligatorio para mayores de edad, es necesario seguir dos pasos:

Ingresar a https://incode.id y registrarse con identificación oficial vigente y número telefónico

Tomarse una selfie, escanear el ID generado y activar el FAN ID

Acto seguido, el código QR generado debe guardarse en el dispositivo móvil y ser llevado a cada uno de los partidos. En los estadios, será escaneado por el personal de accesos.

¿Qué pasa con los datos personales tras el registro?

Según se informa en el portal del FAN ID de la Liga MX, luego de que los usuarios hacen su registro, un sistema biométrico almacena sus datos personales.

Incode es responsable de implementar los controles de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Sin embargo, a pesar de la herramienta, varios usuarios y aficionados de la Liga MX aseguran que algunos estadios dejaron de exigir el FAN ID de forma obligatoria durante los últimos torneos.

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