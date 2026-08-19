Suspenden al tenista Nick Kyrgios por consumo de cocaína: “Estoy profundamente decepcionado”

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Nick Kyrgios suspendido tras prueba antidoping Foto: AFP

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) y el propio tenista australianoNick Kyrgios, informaron este 19 de agosto que, tras una prueba de antidoping, se encontró benzoilecgonina en su organismo, un metabolito de la cocaína.

Tras este resultado de una prueba realizada en el evento ATP 250 en Mallorca, España, el 22 de junio de 2026, la ITIA tomó la decisión de suspender provisionalmente al tenista, quien pidió disculpas al público por lo sucedido.

“El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína”, se lee en el comunicado.

¡DURO GOLPE PARA EL TENISTA!🤯



Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente después de dar positivo por un metabolito de la cocaína en un control realizado durante el ATP 250 de Mallorca, el pasado 22 de junio. El australiano reconoció el resultado, asumió la responsabilidad y… pic.twitter.com/1FtukcaEma — Claro Sports (@ClaroSports) August 19, 2026

Nick Kyrgios se disculpa

El tenista utilizó su perfil de Instagram para dar a conocer la situación sobre el positivo en el antidopaje y disculparse por este hecho.

“Lo siento por mis fans, mi familia, mis patrocinadores y todos los cercanos a mí. Por encima de todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto da”, aseguró.

Asegura que las lesiones físicas y asimilar que el retiro está cerca ha sido duros para él, aunque menciona que no lo quiere usar como una excusa.

“Siempre he dicho que no elegí el tenis, el tenis me eligió a mí. Pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. Por momentos me he sentido indefenso y solo”. Nick Kyrgios

Finalmente, el deportista pide respeto y privacidad para él y su familia en este momento.

Suspensión a Nick Kyrgios por positivo a cocaína

La ITIA afirma que una de las sustancias de abuso incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA, la cual funciona como estimulante y se encuentra vetada en competición según el Programa Antidopaje de Tenis, mientras que, si su consumo se dio fuera de la competición, las sanciones serán reducidas por sustancias de abuso.

Pero, de momento, la suspensión provisional es obligatoria por la naturaleza de la sustancia, siendo vigente desde el 4 de agosto de 2026.

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