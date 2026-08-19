FMF reconoce a siete árbitros mexicanos tras su participación en histórica en el Mundial 2026

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Árbitros reconocidos por la FMF. Captura: @FMF

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) reconoció a siete árbitros mexicanos que participaron en el Mundial 2026, se trató de la edición deportiva en la que México tuvo la mayor representación arbitral de toda su historia.

Durante una comida realizada en la Casa del Fútbol, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, entregó placas de reconocimiento a:

César Arturo Ramos Palazuelos

Katia Itzel García Mendoza

Alberto Morín Méndez

Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Erick Yair Miranda Galindo

Guillermo Pacheco Larios

La FMF reconoció a siete árbitras y árbitros que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026. 📰 pic.twitter.com/G31eKrQlGB — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 18, 2026

Arriola destaca participación histórica del arbitraje mexicano

Mikel Arriola destacó el número de designaciones mexicanas en el Mundial 2026 y el impacto que esta participación puede tener para las nuevas generaciones que buscan desarrollarse dentro del arbitraje.

“Este fue el Mundial con más árbitros mexicanos en la historia. Sus designaciones hablan de la confianza que existe en la capacidad del arbitraje mexicano”, señaló Arriola en un comunicado difundido en redes sociales.

El dirigente también subrayó la importancia de haber tenido presencia en una competencia de ese nivel.

“Ustedes demostraron que el arbitraje mexicano puede competir al mayor nivel de exigencia. Su participación en este Mundial deja un precedente para todos los árbitros que vienen detrás”, agregó.

Por su parte, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, relacionó las designaciones con el trabajo realizado por los propios silbantes y por la Comisión de Árbitros.

“Esto es reflejo de todo el trabajo que han realizado, es para nosotros de mucha honra su participación. Estos resultados también reflejan el gran liderazgo y compromiso que ha tenido la Comisión de Árbitros”, expresó Sisniega.

Los siete representantes mexicanos en el Mundial 2026 marcó una cifra sin precedente para el arbitraje nacional y permitió reunir a distintas generaciones de silbantes dentro de una misma competencia.

Preparación y liderazgo, claves para el arbitraje mexicano

Juan Manuel Herrero, director general de la Comisión de Árbitros, destacó la preparación que requiere alcanzar este nivel y señaló que continuarán capacitando a los árbitros para mejorar su desempeño tanto a nivel nacional como internacional.

“Para llegar a este nivel se requiere tener disciplina, resiliencia en un entorno complejo, preparación continua para tomar decisiones instantáneas, estructura mental sólida, persistencia, solidaridad y empatía”, afirmó.

Herrero también resaltó el reconocimiento internacional que ha obtenido el arbitraje mexicano.

“Gracias a ustedes, la imagen de nuestro arbitraje en el mundo está muy bien valorada por Concacaf y por FIFA. Ustedes tienen un liderazgo que tiene que ser transmitido a los árbitros más jóvenes”, agregó.

La FMF refrendó su compromiso por seguir impulsando la capacitación, el crecimiento y la dignificación del trabajo arbitral.

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