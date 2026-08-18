Jamal Musiala vuelve a desplomarse y revela qué hay detrás de sus episodios durante los partidos

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Jamal Musiala se vuelve a desplomar. Foto: AFP

Jamal Musiala volvió a preocupar este martes 18 de agosto al desplomarse durante el amistoso entre Bayern Múnich y Heidenheim, el episodio ocurrió apenas cuatro días después de que el futbolista alemán viviera una situación similar frente al RB Leipzig.

El mediocampista, de 23 años, había comenzado el encuentro en el banquillo y entró al terreno de juego en la segunda mitad. Sin embargo, apenas ocho minutos después, cayó al césped cerca del minuto 68, cuando el marcador se encontraba 2-2.

Preocupante lo de Musiala, volvió a caer desplomado 5 minutos después de entrar a la cancha contra Heidenheim



Hace 3 días le había pasado contra el Leipzig. Hoy salió caminando



Esto + la fractura de peroné + desgarro facial, no le dan tregua a Jamalpic.twitter.com/PcmRO9jTz8… — La Perla (@Perla_Londres) August 18, 2026

Sus compañeros se acercaron inmediatamente para rodearlo y proteger su privacidad, mientras el personal médico ingresó al campo para atenderlo. Después de recibir los primeros auxilios, Musiala logró reincorporarse y salió caminando hacia los vestidores para continuar con la valoración médica.

El futbolista fue sustituido por Cassiano Kiala y el partido continuó, el Bayern Múnich terminó derrotando 4-2 al Heidenheim, aunque el resultado pasó a segundo plano ante la preocupación por el estado de salud de Musiala.

Musiala explica por qué se desplomó

Horas después del nuevo episodio, Jamal Musiala publicó un comunicado en el que explicó que tanto lo ocurrido ante Heidenheim como el incidente del partido contra Leipzig están relacionados con una disfunción neurológica.

Geçirdiği trafik kazasının ardından bayılma problemi yaşayan Jamal Musiala, 3 gün önce Leipzig maçında yaşadığı bayılmanın ardından bugün Heidenheim karşılaşmasında da yeniden bayıldı 🤯 pic.twitter.com/ICFFIVf6IQ — MkyFutbol (@mkyfutbol) August 18, 2026

El jugador aseguró que los médicos le diagnosticaron “episodios breves y temporales de ausencia”, los cuales, según explicó, son tratables y pueden provocar los momentos que ha experimentado recientemente durante los partidos.

“Lo primero es lo primero: ¡estoy bien!”, escribió Musiala al comenzar su mensaje, con el objetivo de tranquilizar a los aficionados que se mostraron preocupados por las imágenes del nuevo desplome.

El futbolista reconoció que estos episodios pueden parecer aterradores cuando se observan desde fuera, pero señaló que actualmente forman parte de su vida cotidiana y que está recibiendo atención médica especializada.

“Me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica. Estos pueden llevar a los momentos que han ocurrido recientemente, como contra el Leipzig y ahora en Heidenheim”, explicó.

Musiala también aseguró que cuenta con el respaldo del Bayern Múnich y de las personas más cercanas a él durante este proceso.

¿Musiala puede seguir jugando al futbol?

Una de las principales dudas después del nuevo episodio es si el futbolista podrá continuar con su actividad profesional.

En su comunicado, Musiala explicó que su decisión de continuar jugando fue tomada en coordinación con especialistas y con la aprobación de expertos en neurología.

El alemán señaló que continuar con su vida cotidiana y practicar futbol es parte de aquello que considera más útil durante su recuperación, y afirmó que asumió personalmente la responsabilidad de esa decisión.

“Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto”, aseguró el futbolista.

El mediocampista añadió que actualmente tiene buenas sensaciones y considera que se encuentra en un buen camino dentro de su proceso de recuperación.

¿Qué había pasado con Musiala ante Leipzig?

El primer episodio ocurrió el sábado 15 de agosto durante el amistoso entre Bayern Múnich y RB Leipzig.

Musiala comenzó aquel encuentro como suplente y entró durante la segunda mitad, el alemán incluso consiguió marcar el tercer gol del Bayern en el triunfo por 3-1, pero apenas unos minutos después comenzó a sentirse indispuesto y terminó cayendo sobre el terreno de juego.

El partido se disputó con una temperatura cercana a los 33 grados Celsius y, en un primer momento, el episodio fue relacionado con el calor y una posible deshidratación.

El jugador recibió atención médica y posteriormente abandonó el campo por su propio pie, en ese momento, los reportes sobre su estado eran alentadores y el Bayern decidió incluirlo entre los futbolistas disponibles para el amistoso de este martes ante Heidenheim.

Musiala pide privacidad sobre su estado de salud

Ante la preocupación generada entre sus seguidores, el futbolista aprovechó su comunicado para explicar su situación, aunque dejó claro que no desea hacer públicos más detalles de su condición.

Jamal Musiala pidió comprensión para mantener este asunto dentro de su círculo más cercano, el Bayern Múnich y los especialistas que lo acompañan.

“Espero que esto les ayude a entenderme mejor. Al mismo tiempo, pido su comprensión para que me gustaría seguir manteniendo este asunto dentro del círculo de mis confidentes más cercanos, el club y los expertos”, expresó.

El jugador cerró su mensaje agradeciendo nuevamente las muestras de apoyo y dejando claro que mantiene una actitud positiva mientras continúa bajo supervisión médica.

“Lo que más me ayuda en el camino es seguir persiguiendo victorias y títulos con mi equipo, con su increíble apoyo”, afirmó.

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