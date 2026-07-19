Tom Cruise, Timothée Chalamet, Kylie Jenner y más famosos en la final del Mundial 2026

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La final del Mundial 2026 en Nueva York Foto: AFP

El Mundial 2026 llegó a la final, donde España se enfrenta a Argentina para buscar consagrarse como campeón del mundo, un partido que muchas estrellas no querían perderse y se hicieron presentes en la cancha de Nueva York este 19 de julio.

Algunas de las figuras que se dieron cita en el estadio MetlLife incluyen al actor Timothée Chalamet y la influencer Kylie Jenner.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner arriving for the World Cup Final. pic.twitter.com/iTgYNnN4mw — timothée chalamet nation (@timotheenation) July 19, 2026

Entre las figuras de la música llegó el director Gustavo Dudamel, quien desfiló en la alfombra azul de la FIFA, mientras que Laura Pausini y Shakira confirmaron a través de sus historias de Instagram su presencia en el estadio.

Además, el exfutbolista del Barcelona y expareja de Shakira, Gerard Piqué asistió al estadio junto a sus hijos Milán y Sasha.

Milan y Sasha han llegado con su padre para ver la final del mundial y la presentación de Shakira en el halftime pic.twitter.com/LQ2uRWWFK3 — central shakira (@d0mesticada) July 19, 2026

También la modelo canadiense Winnie Harlow llegó al estadio, al igual que el actor Javier Bardem, portando su playera de España, mientras que la actriz Julia Garner también desfiló por la alfombra para ser una de las asisitentes de este partido.

Por su parte, se ha dado a conocer que la Casa Real española estará presente alentando a su selección, incluso con un mensaje de apoyo en el que pidió a sus jugadores conseguir la segunda estrella.

Jassim bin Rashid Al Buenain, presidente de la Qatar Football Association, también llegó a la cancha de Nueva York para ver la final del Mundial. Otras de las personalidades que asistieron al encuentro entre Argentina y España son los exfutbolistas Xavi, David Villa, Fernando Llorente, Fernando Hierro, Iker Casillas y Míchel Salgado.

Exjugadores de España Foto AFP

Otra de las estrellas del futbol mundial que aparecieron en las gradas del campo es Zinadine Zidane, quien tomará la dirección técnica de la selección Francesa.

Zinedine Zidane en la Final del Mundial 2026 Foto AFP

Artistas en los shows de la final

Cabe mencionar que las estrellas confirmadas para el show de clausura son:

Antes del partido

Llevado a cabo antes del pitazo inicial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, cuenta con las siguientes celebridades confirmadas:

Post Malone

Robbie Williams

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Tom Cruise

Jennifer Hudson

IShowSpeed

Show de medio tiempo (inédito en la historia de los Mundiales)

Por primera vez en un Mundial masculino, se implementará un formato estilo Super Bowl con un espectáculo de medio tiempo producido por Chris Martin, con un elenco conformado por:

Shakira

Madonna

Justin Bieber

BTS

Coldplay

Burna Boy

Gustavo Dudamel (director de orquesta)

PS22 Chorus

Asimismo, a través de las redes sociales, el Servicio Secreto confirmó su presencia para garantizar la seguridad de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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