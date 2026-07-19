Tom Cruise, Timothée Chalamet, Kylie Jenner y más famosos en la final del Mundial 2026
El Mundial 2026 llegó a la final, donde España se enfrenta a Argentina para buscar consagrarse como campeón del mundo, un partido que muchas estrellas no querían perderse y se hicieron presentes en la cancha de Nueva York este 19 de julio.
Algunas de las figuras que se dieron cita en el estadio MetlLife incluyen al actor Timothée Chalamet y la influencer Kylie Jenner.
Entre las figuras de la música llegó el director Gustavo Dudamel, quien desfiló en la alfombra azul de la FIFA, mientras que Laura Pausini y Shakira confirmaron a través de sus historias de Instagram su presencia en el estadio.
Además, el exfutbolista del Barcelona y expareja de Shakira, Gerard Piqué asistió al estadio junto a sus hijos Milán y Sasha.
También la modelo canadiense Winnie Harlow llegó al estadio, al igual que el actor Javier Bardem, portando su playera de España, mientras que la actriz Julia Garner también desfiló por la alfombra para ser una de las asisitentes de este partido.
Por su parte, se ha dado a conocer que la Casa Real española estará presente alentando a su selección, incluso con un mensaje de apoyo en el que pidió a sus jugadores conseguir la segunda estrella.
Jassim bin Rashid Al Buenain, presidente de la Qatar Football Association, también llegó a la cancha de Nueva York para ver la final del Mundial. Otras de las personalidades que asistieron al encuentro entre Argentina y España son los exfutbolistas Xavi, David Villa, Fernando Llorente, Fernando Hierro, Iker Casillas y Míchel Salgado.
Otra de las estrellas del futbol mundial que aparecieron en las gradas del campo es Zinadine Zidane, quien tomará la dirección técnica de la selección Francesa.
Artistas en los shows de la final
Cabe mencionar que las estrellas confirmadas para el show de clausura son:
Antes del partido
Llevado a cabo antes del pitazo inicial en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, cuenta con las siguientes celebridades confirmadas:
- Post Malone
- Robbie Williams
- Laura Pausini
- Nicole Scherzinger
- Tom Cruise
- Jennifer Hudson
- IShowSpeed
Show de medio tiempo (inédito en la historia de los Mundiales)
Por primera vez en un Mundial masculino, se implementará un formato estilo Super Bowl con un espectáculo de medio tiempo producido por Chris Martin, con un elenco conformado por:
- Shakira
- Madonna
- Justin Bieber
- BTS
- Coldplay
- Burna Boy
- Gustavo Dudamel (director de orquesta)
- PS22 Chorus
Asimismo, a través de las redes sociales, el Servicio Secreto confirmó su presencia para garantizar la seguridad de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
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