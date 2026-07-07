Essie, la muñeca digital que “predice” qué selección será eliminada del Mundial 2026; le atinó a México y Brasil

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La vtuber empezó a apoyar en los cuartos de final. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Essie, una muñeca virtual y creadora de contenido, se convirtió en uno de los fenómenos virales más curiosos del Mundial 2026 luego de que miles de aficionados comenzaron a relacionar sus publicaciones con la eliminación de distintas selecciones.

En redes sociales, la llaman “la maldición del Mundial”, pues los equipos que ha apoyado durante la fase de eliminación directa han terminado quedando fuera del torneo.

Que una vtuber sea peor que el brujo de Ghana es maravilloso



Que ni se le ocurra vestirse de Argentina pic.twitter.com/wOizgXtNgp — ssɐɯoɥꓕ (@Thomassin0) July 7, 2026

De acuerdo con los usuarios, el presagio negativo empezó cuando la VTuber (creador de contenido, streamer o youtuber que utiliza un avatar digital) apareció usando la camiseta de Brasil, equipo que, posteriormente, fue eliminado.

Después, mostró su apoyo a México, selección que cayó ante Inglaterra en los octavos de final, y más tarde hizo lo mismo con Portugal, que también quedó fuera de la Copa del Mundo.

La lista continuó con Estados Unidos, que perdió 4-1 en su compromiso de octavos de final contra Bélgica.

Essie cambió el destino de Argentina según usuarios y alcanzó a Egipto

¡ESTO FUE UNA LOCURA!



La VTuber @essie_ch había mufado a Argentina, pero luego borró su publicación y "maldijo" a Egipto.



Lo que pasó luego: Le eliminaron un gol a Egipto, Argentina metió tres goles y remontó el partido. 😭 pic.twitter.com/y8jndP1J5b — Animetrends (@AnimetrendsLA) July 7, 2026

Antes del más reciente encuentro, numerosos usuarios le pidieron a Essie que no publicara ninguna fotografía con la camiseta de las selecciones que seguían con vida para evitar otro resultado inesperado.

Sin embargo, Essie compartió una foto apoyando a Argentina, cuestión por la que según internautas, el equipo iba perdiendo desde la primera mitad del partido. Tras una serie de reclamos, la influencer virtual borró el post y publicó un mensaje donde expresó su apoyo a Egipto.

“No quiero maldecir a Egipto, pero quiero que ganen, por favor Egipto, ¡Por favor!” Essie, vtuber

Horas después, el conjunto africano quedó eliminado, lo que provocó que miles de usuarios aseguraran que la llamada “maldición” seguía vigente.

Tras el partido, la creadora de contenido respondió con humor y publicó mensajes como “Mi corazón puro revertirá la maldición” y “No existen las casualidades”, alimentando los rumores del presagio negativo.

Ahora, la atención está puesta en Colombia, luego de que Essie compartiera una nueva imagen apoyando a la selección sudamericana, cuyos aficionados ya reaccionan entre bromas y preocupación por el supuesto efecto de la VTuber.

can i still show my support for colombia….? https://t.co/q7ycvKxyrX pic.twitter.com/Jy31wHbs87 — essie 🐑🌾 (@essie_ch) July 7, 2026

¿Quién es Essie, la vtuber que predice que selección quedará fuera del Mundial?

Essie es una VTuber creada en 2022. Aunque se presenta mediante un avatar con estética de anime, detrás del personaje se encuentra una creadora de contenido de Estados Unidos.

Actualmente suma más de 18 mil seguidores en X y también transmite contenido en Twitch, donde interactúa con su comunidad mediante su personaje virtual.

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