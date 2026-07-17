¿Dónde será el siguiente Mundial? Así se jugará la Copa del Mundo 2030 en seis países y tres continentes

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¿Dónde será el Mundial 2030? Foto: AFP

Apenas concluirá el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la atención del futbol internacional se trasladará a la siguiente cita mundialista, la cual será en 2030

La siguiente Copa del Mundo será la edición más singular en la historia del torneo, ya que se disputará en seis países de tres continentes para conmemorar el centenario del primer Mundial.

Los principales anfitriones serán España, Portugal y Marruecos, que albergarán la gran mayoría de los encuentros del torneo.

Sin embargo, como homenaje a los 100 años de la primera Copa del Mundo, que se celebró en Uruguay en 1930, también habrá partidos inaugurales en dicho país latinoamericano, junto con Argentina y Paraguay.

¿Qué países recibirán el Mundial 2030?

La FIFA confirmó que el Mundial 2030 tendrá como sedes principales a:

España

Portugal

Marruecos

A ellos se suman:

Uruguay

Argentina

Paraguay

Estos tres últimos organizarán un partido cada uno como parte de la celebración del centenario del torneo, antes de que la competencia continúe en Europa y África.

Los seis países obtendrán su clasificación automática al Mundial por su condición de anfitriones.

Un Mundial sin precedentes

Será la primera vez que una Copa del Mundo se dispute en tres continentes: Europa, África y América.

De los 104 partidos previstos, 101 se jugarán entre España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un encuentro cada uno para recordar la edición inaugural de 1930, cuando Uruguay fue campeón en casa.

¿Cuándo se jugará?

De acuerdo con el calendario presentado por la FIFA, los partidos conmemorativos en Sudamérica se disputarían a inicios de junio de 2030.

Posteriormente, el torneo continuará en España, Portugal y Marruecos, donde se celebrarán la ceremonia oficial de inauguración, la mayor parte de la fase de grupos y las rondas de eliminación directa hasta la gran final.

¿Habrá 48 o 64 selecciones?

Por ahora, el Mundial 2030 mantiene el formato aprobado de 48 selecciones y 104 partidos, el mismo que debutó en 2026.

No obstante, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará una propuesta para ampliar el torneo a 64 equipos, aunque todavía no existe una decisión definitiva.

¿En qué estadios se jugará el Mundial 2030?

Aunque la FIFA aún no publica el calendario definitivo por estadio, hay varios estadios que podrían albergar partidos.

En España destacan:

Camp Nou (Barcelona)

Santiago Bernabéu (Madrid)

San Mamés (Bilbao)

La Cartuja (Sevilla)

RCDE Stadium (Barcelona)

La Rosaleda (Málaga)

Riazor (A Coruña)

La Romareda (Zaragoza)

Anoeta (San Sebastián)

Gran Canaria

Portugal tendría encuentros en:

Estádio da Luz y José Alvalade (Lisboa)

Estádio do Dragão (Oporto)

En Marruecos se jugaría en las siguientes ciudades:

Casablanca

Rabat

Tánger

Marrakech

Agadir

Fez

¿Dónde será la final?

Este es uno de los temas que todavía no está resuelto.

Los principales candidatos son:

Santiago Bernabéu (Madrid)

Camp Nou (Barcelona)

Gran Estadio Hassan II (Casablanca)

En las últimas semanas han surgido versiones que colocan al Bernabéu como favorito, pero la FIFA no ha tomado una decisión oficial y el proceso continuará durante los próximos meses.

¿Dónde será el Mundial de 2034?

Otra noticia importante es que el Mundial de 2034 ya fue asignado y se disputará en Arabia Saudita, por lo que la edición de 2030 marcará el centenario de la Copa del Mundo antes de que el torneo regrese a un solo país cuatro años después.

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