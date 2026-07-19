Messi rompe en llanto tras perder contra España, el argentino se despide de los Mundiales

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Messi pierde la final del Mundial 2026

Messi terminó en el centro del campo del estadio MetLife con lágrimas en los ojos después de que Argentina perdiera ante la selección de España la final del Mundial 2026 este 19 de julio.

Ferran fue el héroe de ‘La Roja’ y ‘La Pulga’ dice adiós a las justas mundialistas después de ser parte de 6 copas del mundo con el combinado Albiceleste, donde se consagró campeón en Catar, logrando dos subcampeonatos en Brasil 2014 y el organizado por Norteamérica de 2026.

Lionel Messi in tears after Spain defeated Argentina to win the World Cup. pic.twitter.com/cCC3GHXX68 — Pop Base (@PopBase) July 19, 2026

Messi se despide de los mundiales con lágrimas

Messi, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, se ha despedido de los Mundiales con una derrota ante España, después de que Ferran lograra la anotación del campeonato en el tiempo extra.

Las cámaras de la transmisión oficial se fueron con Messi tras la derrota, donde se veía tranquilo, pero fue después de recibir la medalla de segundo lugar que las lágrimas comenzaron a brotar.

Messi tras perder la final del Mundial 2026 Foto: Reuters

Mencionar que el propio Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, fue quien impidió que sus jugadores abandonaran el campo, por lo que presenciaron la celebración de España. Tras entregarse la copa al conjunto de La Roja, Messi se retiró a los vestidores aún con lágrimas y afectado por perder el Mundial.

El último partido de Messi en los Mundiales

Un partido cerrado por parte de Argentina no permitía a España lograr el gol, mientras que la Albiceleste se mostraba cómoda defendiendo, hasta que llegó el momento que terminó poniendo el uno a cero.

Pues fue antes de los 5 minutos cuando Lamine Yamal quedó al frente del ‘Dibu’ Martínez, pero este se quedó con el balón. Lo que sucedió en los primeros momentos fue lo que ocurrió casi en todo el partido, donde Argentina buscó que el encuentro se alargara, mientras que España buscó el gol, siendo al minuto 41 cuando Oyarzabal también creó una de peligro.

Messi en la Final del Mundial 2026 Foto: Reuters

El ‘Dibu’ se vestía como el héroe de Argentina con varias atajadas, incluso un tiro libre al final del primer tiempo y un par de atajadas fáciles en el segundo tiempo.

Pero fue después del minuto 90 que una entrada de Enzo Fernández le costó la segunda tarjeta amarilla, dejando así a Argentina con 10 en el tiempo extra. Ya en la compensación fue que España seguía buscando el título, hasta que al 97 en una jugada donde Merino buscó el balón Nico Williams anotó el 1 a 0, pero una falta terminó por anular la jugada.

Argentina buscaba los penales o intentar en un contragolpe el poder conseguir la anotación, incluso al final del partido tuvo varias acciones de peligro, e incluso un segundo gol de España fue anulado. Giuliano tuvo el empate, pero terminó volando el balón y así España terminó consagrándose como campeona.

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