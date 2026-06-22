¡No caigas! Autoridades alertan por estos retos virales en el Mundial 2026

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Evita actos peligrosos con los retos virales. Foto: Getty Images | Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advirtió sobre varios retos virales que circulan en redes sociales durante este Mundial 2026. Entre las prácticas que pueden poner en riesgo la salud y la integridad de las personas están escalar estructuras o ingresar a zonas restringidas en eventos deportivos o masivos.

Cabe destacar, que el pasado 12 de junio un hombre sufrió una aparatosa caída que lo dejó inconsciente en el Fan Fest de la Ciudad de México (CDMX). Días después, se registró otro accidente, pero esta vez sucedió en el Fan Fest Gualajara, cuando un aficionado se precipitó hacia el suelo tras subirse a un poste.

A las 20:47 horas en la plaza liberación en el centro histórico de Guadalajara, al interior del #FIFA #FANFEST #GUADALAJARA durante la proyección del juego de futbol de las selecciones de Uzbekistán vs. Colombia, un hombre con un sombrero y un sarape con el logotipo del Atlas,… pic.twitter.com/qBd8OQ2Tiz — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) June 18, 2026

¿Cuáles son los retos virales que circulan en internet y pueden poner en riesgo la salud de la población?

Entre los riesgos identificados por la SSPC destacan:

Ingreso a zonas restringidas de los estadios para grabar videos

de los estadios para Realización de maniobras peligrosas en vialidades cercanas a los recintos deportivos

en vialidades cercanas a los Escalamiento de estructuras para obtener fotografías

para obtener fotografías Invasión de áreas de seguridad

Actos de vandalismo

Consumo excesivo de alcohol u otras sustancias

Recomendaciones para prevenir riesgos en retos virales difundidos en redes sociales durante el #Mundial2026. https://t.co/Cnh2KAS1sW pic.twitter.com/LcMhzuir3y — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 22, 2026

De acuerdo con la SSPC, los promotores de estos retos suelen difundir videos cortos en plataformas digitales con etiquetas y tendencias asociadas al Mundial para incentivar que otras personas repliquen las acciones.

Recomendaciones para evitar riesgos

Ante este panorama, las autoridades recomiendan:

Evitar participar en retos o desafíos difundidos en redes sociales que impliquen riesgos físicos, violencia o incumplimiento de medidas de seguridad

Analizar las posibles consecuencias antes de realizar actividades promovidas como tendencias en internet

No ingresar a zonas restringidas, estadios, instalaciones o espacios públicos para grabar contenido destinado a redes sociales

Evitar maniobras peligrosas en vialidades, transporte público o lugares concurridos para obtener fotografías o videos

Desconfiar de publicaciones que promuevan conductas extremas a cambio de popularidad, seguidores o recompensas

Supervisar la actividad digital de niñas, niños y adolescentes y orientarlos sobre los riesgos de los retos virales

Reportar ante las plataformas digitales cualquier contenido que promueva actividades peligrosas

Mantenerse informado mediante fuentes oficiales y verificar la autenticidad de la información antes de participar en cualquier dinámica difundida en internet

Policía Cibernética ofrece apoyo y orientación

La Policía Cibernética de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, así como el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx para brindar orientación o recibir reportes relacionados con incidentes digitales.

Además, las autoridades invitaron a consultar la Ciberguía de la SSPC para conocer medidas de seguridad digital y seguir las cuentas oficiales de @GabSeguridadMX y @SSC_CDMX para recibir información actualizada durante el desarrollo del torneo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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