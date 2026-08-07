FMF respalda a Gianni Infantino y rechaza procesos fuera de la FIFA

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Gianni Infantino busca seguir al frente de la FIFA. Foto: AFP

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) expresó su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y aseguró que no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de la institucionalidad y la gobernanza del organismo internacional.

“La FMF respalda el liderazgo del presidente Gianni Infantino para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional”, indicó la federación.

Comunicado FMF pic.twitter.com/OBOpAWDYXL — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 6, 2026

A través de un comunicado, la FMF informó que se suma al llamado emitido por Infantino el pasado 5 de agosto de 2026, en el que convocó a las 211 asociaciones miembro a continuar impulsando el desarrollo del futbol dentro de los canales institucionales.

FMF defiende la gobernanza de la FIFA

La Federación Mexicana de Futbol señaló que el respeto a la institucionalidad es la mejor forma de proteger al futbol.

“La Federación Mexicana de Futbol está convencida de que el futbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan”, indicó el organismo.

Asimismo, dejó claro que no respaldará iniciativas que se desarrollen fuera de la estructura reconocida por la FIFA.

“La FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad, y se acoge al llamado del día 5 de agosto de 2026, que emitió el presidente Gianni Infantino para colectivamente continuar desarrollando al futbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro”, señaló.

Respaldo al liderazgo de Gianni Infantino

La FMF concluyó su posicionamiento reiterando su apoyo al dirigente del máximo organismo del futbol mundial.

El pronunciamiento del organismo mexicano se produce después de que la junta directiva de la FIFA reafirmó su respaldo a Infantino durante una reunión celebrada en Rabat, Marruecos, en la que participaron el presidente del organismo, el secretario general Mattias Grafström y miembros de la directiva.

En ese encuentro, la dirigencia de la FIFA reiteró su apoyo a Gianni Infantino y sostuvo que cualquier discusión sobre el futuro del futbol debe realizarse dentro de los mecanismos de gobernanza establecidos por el organismo.

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