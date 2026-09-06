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¡Unas Chivas imparables! El Rebaño aplasta a San Luis y escala al subliderato del Apertura 2026

| 19:52 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
Chivas triunfo en San Luis Potosí
Las Chivas golearon a San Luis y son sublíderes del Apertura 2026 | Imago7

Chivas confirmó su buen momento en el Apertura 2026 tras imponerse 3-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la jornada 7 de la Liga MX, resultado que le permitió escalar al subliderato general del torneo. El Rebaño tomó ventaja desde los primeros minutos con un autogol de Andrés Sánchez tras un remate de Santiago Sandoval y amplió la diferencia rápidamente con una anotación de Ricardo Marín, después de una asistencia de Ángel Sepúlveda.

En la parte final del encuentro, Richard Ledezma sentenció la victoria con un disparo dentro del área, reencontrándose con el gol después de más de siete meses. Con este resultado, Guadalajara extendió su racha sin derrotas desde la primera jornada y se colocó en la segunda posición del Apertura 2026, solo por detrás del líder América, mientras Atlético de San Luis deberá buscar respuestas tras caer en casa.

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