Muere Gael Uscanga, futbolista menor de edad que entrenaba con Piratas FC de Veracruz

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Muere Gael Uscanga de Piratas FC. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

Gael Uscanga Carranza, futbolista menor de edad que participaba como invitado del Plan Piloto de Fuerzas Básicas de Piratas FC de Veracruz falleció este viernes 4 de septiembre, el club informó que presentó un malestar general antes de comenzar una sesión de entrenamiento.

De acuerdo con el comunicado emitido por Piratas FC, la sesión de las fuerzas básicas estaba programada para realizarse después de que concluyera el entrenamiento del Primer Equipo Profesional. Gael se encontraba previo al inicio de la actividad y, durante el comienzo del calentamiento, manifestó que se sentía mal.

Ante esta situación, el área médica del club activó el protocolo de atención, realizó una revisión al joven y se comunicó tanto con los servicios de emergencia como con su madre.

La institución detalló que la madre de Gael llegó pocos minutos después al lugar para reunirse con su hijo y solicitó el apoyo del cuerpo médico para realizar el traslado a las instalaciones de la Cruz Roja de Veracruz.

Sin embargo, pese a la atención recibida, el fallecimiento del joven fue confirmado en las instalaciones de la Cruz Roja.

Piratas FC informó que acompaña a la familia Uscanga Carranza tras la pérdida y aseguró que le brindará apoyo de manera incondicional y permanente durante este difícil momento.

¿Quién era Gael Uscanga dentro de Piratas FC?

Gael Uscanga formaba parte del Plan Piloto de Fuerzas Básicas de Piratas FC como invitado.

Este proyecto contempla la participación de jóvenes futbolistas dentro de la estructura del club, con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuevos talentos.

El fallecimiento del adolescente generó también una reacción por parte de la Liga BBVA Expansión MX, competencia en la que participa el conjunto veracruzano.

A través de un comunicado, la Liga lamentó profundamente la muerte de Gael y señaló que se mantuvo en comunicación directa y constante con Piratas FC para revisar el caso.

La Liga de Expansión también anunció una medida para recordar al joven durante la jornada futbolística. En memoria de Gael, se guardará un minuto de silencio durante los partidos restantes de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026.

La Liga BBVA Expansión MX informa: pic.twitter.com/qKClcUDPrc — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) September 4, 2026

La decisión representa el homenaje de la competencia al joven que formaba parte del proyecto de fuerzas básicas de Piratas FC y que tenía un vínculo con la institución veracruzana a través de este plan de desarrollo.

Piratas FC lamenta la muerte de Gael Uscanga

Tras confirmarse el fallecimiento, Piratas FC expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del joven.

La institución manifestó su solidaridad con la familia Uscanga Carranza y señaló que se encuentra brindándole apoyo ante la pérdida.

El club también dedicó un mensaje de despedida a Gael y expresó su deseo de que descanse en paz.

“Piratas FC, se une a la pena que embarga a la familia de Gael Uscanga Carranza en este difícil y triste momento, expresando nuestras más sinceras condolencias y profunda solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable pérdida”, señala el comunicado.

Hasta el momento, los comunicados oficiales de Piratas FC y de la Liga BBVA Expansión MX no informan la causa del fallecimiento.

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