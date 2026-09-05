Arturo Elias Ayub reta a Rafael Márquez, Memo Ochoa y Javier Aguirre a un concurso de dominadas: ¿quién ganó?

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El director general de la Fundación Telmex Telcel, Arturo Elias Ayub, cerró la edición 2025 de México Siglo XXI al son de “Cielito lindo” y lanzó un reto de dominadas contra Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Javier Aguirre, quienes también aprovecharon para hablar de sus mejores y peores experiencias en la Selección Mexicana.

“El que no las haga, tiene que correr por todo ese pasillo y pamba“, lanzó el empresario mexicano que portó el jersey que el Tricolor utilizó el pasado Mundial. Además, anunció que México será la sede de la Homeless World Cup 2027.

¿Quién ganó el reto de dominadas en México Siglo XXI?

El primero en tomar el balón fue el propio Arturo Elias Ayub, quien tuvo dos oportunidades para completar sus 10 dominadas. En el primer intento, Rafael Márquez lo interrumpió y, en el segundo, logró el desafío y hasta controló con la espalda.

Acto seguido, Guillermo Ochoa trató de excusarse diciendo que él solo es portero, pero cumplió sin problemas con el reto antes de patear la esférica a las gradas.

Rafael Márquez también se postró confiado sobre el escenario del Auditorio Nacional e hizo sus 10 dominadas con el temple que lo llevó al FC Barcelona. Al igual que el arquero de los récords, lanzó la número 5 a los becarios de la Fundación Telmex Telcel.

Javier “Vasco” Aguirre fue el último en tomar el balón para el reto de dominadas en México Siglo XXI, aunque se negó a controlar la esférica: “Hace 35 años que me retiré, no puedo, mano“.

Sin embargo, el estratega tres veces mundialista se las arregló para completar cinco dominadas frente a los 10 mil asistentes que no dejaron de gritar al ritmo de “sí se puede, sí se puede“.

Por cumplir con el reto, Rafael Márquez, Arturo Elías Ayub y Guillermo Ochoa se llevaron el reto de dominadas en México Siglo XXI en un triple empate.

Anuncian la Homeless World Cup 2027 en México

Además de divertirse en el escenario con las leyendas de la Selección Nacional de México, Arturo Elias Ayub anunció que México será sede de la Homeless World Cup 2027.

“En enero del año que viene, México va a recibir el campeonato mundial de futbol de jóvenes en situación de calle que va a organizar la Fundación Telmex Telcel: la Homeless World Cup”. Arturo Elías Ayub

“Tenemos el torneo de futbol más grande del mundo de jóvenes en situación de calle, jóvenes que literalmente a veces vamos por ellos a lugares que no podrían creer y que, hoy con el futbol han cambiado su vida de una manera impresionante“, destacó.

Así fue el cierre de México Siglo XXI 2026

Arturo Elías Ayub fue el encargado de dar cierre a la edición 2026 de México Siglo XXI y, antes de dar sus últimas palabras, destacó la labor del ingeniero Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y América Móvil.

Finalmente, el director general de la Fundación Telmex Telcel lanzó un poderoso mensaje a los jóvenes mexicanos al ritmo de un sonoro: “¡Sí, sí, sí!”.

🎓✨ ¿Y si sí?



Arturo Elías Ayub encabezó el cierre de una edición más de México Siglo XXI, encuentro que reunió a más de 10 mil personas en el Auditorio Nacional y que contó con la participación de distintas personalidades nacionales e internacionales.



Bajo el mensaje “¿Y si… pic.twitter.com/te8X8BqKOH — Uno TV (@UnoNoticias) September 5, 2026

Los 10 mil becarios de la Fundación Telmex Telcel siguieron el grito de “¡Sí, sí, sí!“, antes de que cayera confeti sobre el escenario del Auditorio Nacional.

Finalmente, los presentes tomaron un balón y lo lanzaron a las gradas del “Coloso de Reforma” para que los jóvenes pudieran llevarse un recuerdo a casa tras una jornada de pláticas, conferencias y más.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a sus becarios con figuras nacionales e internacionales de ámbitos como el deporte, la tecnología, los negocios, la política, la ciencia, el entretenimiento y la cultura.

El evento se realiza desde 2002 y reúne alrededor de miles de jóvenes becarios en el Auditorio Nacional. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar conferencias y conocer las experiencias de personalidades que comparten sus conocimientos y aprendizajes.

En la edición de este año, el evento reunió a personalidades como:

Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá

Andrew Lloyd Webber, músico y compositor

Álex Roca, atleta y maratonista profesional

Scott Galloway, autor y emprendedor

Charlize Theron, actriz

A lo largo de sus distintas ediciones han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper, Bill Clinton y Carlos Slim Domit, entre muchas otras personalidades.

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