¡Uno más a sus vitrinas! Lionel Messi es galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

GENERANDO AUDIO...

¡Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias! | Imagen: AFP

Lionel Messi, jugador argentino del Inter de Miami, se alzó este miércoles 3 de junio en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, el cual reconoció su labor dentro y fuera del campo. “La Pulga” recibe esta noticia a ocho días de que comience el último Mundial de su carrera profesional.

“Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y siete títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo“, expresó la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.

#ÚLTIMAHORA: Leo Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.



#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/Dy3YFPcHIR — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) June 3, 2026

Lionel Messi gana el Premio Princesa de Asturias: ve las razones

La Fundación Princesa de Asturias, encargada de repartir este premio, reconoció su labor humanista a través de la Fundación Leo Messi, “dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad“.

Teresa Perales, presidenta del jurado, destacó tanto su talento y trayectoria como su labor solidaria, según leyó este martes al anunciar al ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

“El jugador que más títulos ha conquistado en la historia del futbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”. Fundación Princesa de Asturias

Finalmente, la Fundación destacó que Lionel Messi es un modelo de superación, pues recordó el problema de crecimiento que padeció durante su infancia y que lo llevó a buscar tratamientos fuera de su país natal.

¿Cuánto dinero ganará Lionel Messi con el Princesa de Asturias?

Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50 mil euros (equivalente a poco más de un millón de pesos mexicanos) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.

Lionel Messi, quien actualmente tiene 39 años, fue seleccionado entre 27 candidatos de 12 nacionalidades que optaban por el galardón de este año, según la agencia de noticias AFP.

La Fundación Princesa de Asturias, que toma su nombre de la heredera al trono de la Corona española, le entregó este premio por su trayectoria constante a lo largo de casi 22 años.

Los principales logros de Lionel Messi

Lionel Messi se formó en las categorías inferiores de clubes de su ciudad natal, especialmente en Newell’s Old Boys, y a los 13 años se trasladó con su padre a Barcelona para incorporarse a La Masía, cantera del FC Barcelona, en donde se formó.

Debutó con los blaugranas en 2004 y, durante más de 15 años en el club catalán, ganó 35 títulos incluyendo 10 Ligas de España, cuatro Champions League y siete Copas del Rey.

Messi es el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con el FC Barcelona. Por esta razón, el club culé reconoció su Premio Princesa de Asturias a través de redes sociales.

“La leyenda del Barça es recompensada por el conjunto de su carrera vertiginosa. Tu legado perdurará en el seno del Club, Leo”. FC Barcelona

Félicitations, Lionel Messi, lauréat du Prix Princesse des Asturies des Sports 2026 👏

La légende du Barça est récompensée pour l'ensemble de sa carrière vertigineuse. Ton héritage perdurera au sein du Club, Leo. pic.twitter.com/R3BA9IXx6o — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) June 3, 2026

Tras su etapa en Barcelona, continuó su carrera en el Paris Saint Germain y, posteriormente, en el Inter Miami CF. Actualmente sigue vinculado a este club de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Además, logró consolidarse como ídolo de la Selección Argentina con una Copa del Mundo y dos Copas América. Por esta razón, es considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con 47 títulos en su palmarés.

Es también el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con la selección argentina y, a nivel individual, tiene el récord de más Balones de Oro con ocho premios conseguidos a lo largo de su carrera.

También ha sido distinguido con otros premios como The Best FIFA Men’s Player en tres ocasiones y la Bota de Oro europea en seis temporadas. Posee el récord Guinness como máximo goleador en un año natural con noventa y un goles en 2012 y ha ganado el premio Laureus en dos ocasiones.

Serena Williams, Nadal y Casillas, otros ganadores del Princesa de Asturias

El Premio Princesa de Asturias de Deportes es el sexto de los ocho galardones de esta edición de los premios, que anualmente, y a ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias.

El año pasado, el reconocimiento en este apartado fue para la tenista estadounidense Serena Williams.

En ediciones anteriores, han sido distinguidos con el galardón el tenista Rafael Nadal, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la selección de fútbol de Brasil, el maratón de Nueva York y el Equipo Olímpico de Refugiados.

Este año ya se fallaron el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.

También se otorgaron el galardón de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer; el de Cooperación Internacional, para la bóveda global de semillas de Svalbard; y la semana pasada el de Ciencias Sociales, que reconoció al historiador y ensayista británico Timothy Garton Ash.

Los galardones serán entregados por la princesa Leonor, la heredera al trono de la Corona española, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias.