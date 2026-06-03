Francotirador de Vía Atlixcáyotl utilizó balines y balas calibre 9 mm, revela la SSP

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En Puebla, el caso del tirador de Vía Atlixcáyotl sigue. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El caso del presunto “tirador” o “francotirador de Vía Atlixcáyotl”, en Puebla, continúa generando preocupación en la entidad, luego de que los primeros ataques fueron cometidos con balines y posteriormente escalaron al uso de balas calibre 9 milímetros, informó el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sube de calibre el “francotirador” de Vía Atlixcáyotl, Puebla

“Los primeros impactos que nosotros vimos en los vehículos, por los calibres, eran balines, no eran munición. Los últimos que he visto sí son de calibre 9 milímetros. Un rifle que utiliza esta tecnología no es de un calibre tan bajo, por eso tenemos que ser responsables con la información. Les quiero decir que, gracias al aporte de la población, nos ha hecho llegar mucha información y la estamos analizando. Vamos a hacer acciones operativas para poder localizar al presunto elemento que lleva a cabo este tipo de acciones”, señaló Sánchez González.

#LosTitulares | El Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González reveló que los proyectiles que se han utilizados para atacar a automovilistas en la Vía Atlixcáyotl son “balines y balas 9 mm”.



Adelantó que en breve harán acciones operativas junto con Ejército… pic.twitter.com/CgWoEpf2bH — LosTitulares (@_LosTitulares) June 2, 2026

Video de motociclista en Puebla

Respecto al video que circuló en redes sociales, en el que un motociclista presuntamente fue apuntado con un láser, Sánchez González explicó que no se tiene registro de impactos ocurridos durante la noche.

“Este video, obviamente, es el punto de vista de estas personas. Les puedo decir que la mayoría de los casos que hemos tenido donde ha habido algunos impactos en vehículos no han sido en la noche”, comentó.

🚨 Sobre “el Tirador de la Atlixcáyotl”, el secretario de Seguridad Pública del estado de #Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, afirma que el agresor utilizó primero balines, pero actualmente emplea un arma calibre 9 milímetros, que según #ChatGPT tiene un alcance de… pic.twitter.com/hS9gDjebtq — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 2, 2026

El caso del presunto tirador continúa causando asombro y temor entre la población, ya que los reportes de daños a vehículos no son aislados. Por ello, las autoridades de Puebla mantienen las investigaciones y trabajan para localizar a la persona o personas responsables de estos hechos.

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