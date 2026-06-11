FIFA Fan Festival del Zócalo en CDMX ya está listo; esperan detalles para el acceso

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La FIFA mostró imágenes del Fan Festival ya instalado. Foto: Cuartoscuro

El FIFA Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) ya está listo, así lo informó la cuenta oficial de la capital como sede del Mundial 2026.

Sin embargo, a unas horas de la inauguración del torneo, aún se espera que las autoridades indiquen cómo será la logística de acceso al evento.

“Está listo el FIFA Fan Festival del zócalo CDMX para recibir a los visitantes y aficionados del futbol. Esperando las autoridades indiquen logística de acceso”, se lee en la publicación compartida en X este miércoles por la tarde.

Está listo el FIFA Fan Festival del zócalo CDMX para recibir a los visitantes y aficionados del futbol. Esperando las autoridades indiquen logística de acceso. pic.twitter.com/CaorASQSwh — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 10, 2026

El Zócalo ya luce listo para el Mundial

Las imágenes difundidas muestran la plancha del Zócalo completamente acondicionada para recibir a miles de aficionados.

En las fotografías se observan pantallas, el escenario listo, así como una zona destinada para el Media Center.

Cabe mencionar que el FIFA Fan Festival forma parte de las actividades organizadas alrededor de la justa mundialista y busca ofrecer una alternativa para quienes no cuentan con boletos para asistir a los encuentros.

La CNTE mantiene la incertidumbre sobre los accesos

La operación del FIFA Fan Festival ha generado dudas durante los últimos días debido a la presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el primer cuadro de la ciudad.

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el uso de la explanada para este evento dependería de las negociaciones que mantienen las autoridades con el magisterio disidente.

Pese a ello, la mandataria también aseguró que no existe preocupación por la movilidad de los asistentes al Mundial y afirmó que la organización del evento se mantiene bajo control.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer los detalles para quienes planean acudir al Zócalo y seguir desde ahí la ceremonia inaugural este jueves, así como el partido entre México y Sudáfrica.

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