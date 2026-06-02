Belinda y Los Ángeles Azules encabezan el concierto “México Countdown Concert” del Mundial 2026: ve costo de boletos

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El “México Countdown Concert” será el 10 de junio.

LosÁngeles Azules, Belinda y Elena Rose participarán en el “Mexico Countdown Concert“(en español “Concierto de Cuenta Regresiva”) del Mundial 2026 en la Ciudad de México, el próximo miércoles 10 de junio, como parte de las presentaciones de México Vibra, informó la FIFA.

El evento tendrá lugar un día antes de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, donde México se enfrentará contra Sudáfrica

El evento conectará a aficionados de Canadá, México y Estados Unidos en una celebración simultánea, realizada en colaboración con los Premios Grammy. En CDMX, el espectáculo tendrá lugar antes del programa principal de México Vibra, en el Auditorio Nacional.

La FIFA recomendó a los fans llegar a partir de las 17:00 horas para disfrutar del “México Countdown Concert”, que estará incluido sin costo adicional para quienes tengan boleto de México Vibra del 10 de junio.

El espectáculo contará con presentaciones en vivo, enlaces con otras ciudades sede y apariciones especiales. Además de Los Ángeles Azules con Belinda y Elena Rose, se anunció una aparición sorpresa especial para la celebración en la capital mexicana.

La actividad formará parte de la primera celebración sincronizada de este tipo, con eventos enlazados entre los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuánto cuestan los boletos para el “México Countdown Concert”?

Para quienes deseen iniciar la fiesta mundialista desde unos días antes, podrán adquirir sus boletos en https://fanki.com.mx/

Las entradas para el “México Countdown Concert” tienen los siguientes costos:

Preferente: desde 9 mil 702 pesos

desde 9 mil 702 pesos Luneta: desde 6 mil 468 pesos

desde 6 mil 468 pesos Balcón: desde 4 mil 527 pesos

desde 4 mil 527 pesos Sillas de ruedas: desde 4 mil 65 pesos

desde 4 mil 65 pesos Primer piso: desde 2 mil 710 pesos

desde 2 mil 710 pesos Segundo piso: desde mil 362 pesos

El “México Countdown Concert” será transmitido en vivo por los canales digitales y de transmisión global de la FIFA.

También habrá una transmisión global en la cuenta de TikTok de la Copa Mundial de la FIFA, plataforma que será el socio exclusivo para la transmisión en redes sociales.

México Vibra unirá música y futbol en el Auditorio Nacional

El concierto México Vibra fue creado por el Comité Organizador de la Ciudad de México como parte de las celebraciones rumbo al Mundial 2026.

Los artistas que se presentarán son:

Alejandro Fernández

Carín León

Mijares

Lucero

Emmanuel

Carla Morrison

Banda El Recodo

Timbiriche

Orquesta Sinfónica de Minería

La FIFA destacó que la capital mexicana es una de las ciudades con mayor pasión futbolera en el mundo.

Jurgen Mainka, director del Torneo México de la Copa Mundial de la FIFA 2026, señaló que el concierto busca reflejar esa conexión cultural.

“Ciudad de México es una de las ciudades más apasionadas por el fútbol en el mundo, donde la música y el fútbol están profundamente arraigados en la cultura”, declaró Mainka.

El directivo agregó que el evento servirá para unir a los tres países anfitriones antes de la justa mundialista.

“Este concierto de cuenta regresiva dará vida a ese espíritu, uniendo a aficionados y artistas en una celebración que refleja la hospitalidad mexicana, la riqueza cultural y la emoción que se vive en todo el país”, dijo.

También afirmó que el concierto reunirá a Canadá, México y Estados Unidos en una celebración compartida antes de la Copa Mundial.

La FIFA informó que, además del evento en CDMX, habrá conciertos de cuenta regresiva en Canadá y Estados Unidos. Para Toronto ya fueron anunciados Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream y una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean.

Los detalles del evento en Estados Unidos serán anunciados en los próximos días.