Claudia Sheinbaum recibe a Gianni Infantino en Palacio Nacional previo a la inauguración del Mundial 2026

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Claudia Sheinbaum recibe a Gianni Infantino. Foto: X/@Claudiashein

A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones de futbol de distintos países que asistirán al torneo que arrancará este jueves en el Estadio Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la mandataria dio la bienvenida a los invitados internacionales y destacó el papel de México como anfitrión de la justa mundialista.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México”, escribió Sheinbaum.

En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026. pic.twitter.com/yumTWhoP8e — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 10, 2026

La reunión se realizó en el marco de los preparativos finales para el arranque del torneo, en el que México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres justas mundialistas, luego de haber sido sede en 1970 y 1986.

Además, el Mundial 2026 será el primero que se dispute de manera conjunta entre tres naciones, México, Estados Unidos y Canadá.

Conferencia de prensa de Gianni Infantino

Antes del encuentro con la presidenta, Gianni Infantino ofreció una conferencia de prensa en el Estadio Ciudad de México, donde destacó la relevancia histórica del inmueble que albergará el partido inaugural.

El dirigente recordó las las hazañas de figuras como Pelé y Diego Armando Maradona, y aseguró que el recinto “está más que bendecido por los dioses del futbol”.

“Como presidente de FIFA, es una emoción única para mí estar en este estadio. Albergar el tercer partido inaugural de la historia de este inmueble demuestra la importancia que tiene para el futbol mundial. La magia de este estadio ha jugado un papel importante”, afirmó.

Infantino también respondió a las críticas por el costo de las entradas para el Mundial y aseguró que la FIFA puso a la venta boletos desde 60 dólares, aunque reconoció que los precios se han incrementado en el mercado secundario.

“El boleto más barato es de 60 dólares; el precio se eleva en el mercado secundario. Es un mercado muy competitivo y nosotros nos ajustamos a él”, señaló.

Otro de los temas abordados fue la situación de las visas para ingresar a Estados Unidos, el presidente de la FIFA reconoció que existen desafíos logísticos debido al volumen de personas acreditadas para el torneo y aseguró que el organismo trabaja con las autoridades de los países anfitriones para resolver los casos que se presenten. “No estamos por encima de las leyes, no somos los reyes del mundo”, expresó.

Asimismo, reveló que la Selección de Irán contará con una base de entrenamiento en Tijuana, Baja California, gracias a la colaboración de las autoridades mexicanas. El dirigente explicó que la medida permitirá al combinado asiático participar en la Copa del Mundo pese a las complicaciones derivadas de la situación internacional que enfrenta su país.

Durante sus intervenciones previas al inicio del torneo, Infantino también calificó al Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, como una “verdadera catedral del futbol”.

Además, destacó que la edición de 2026 será histórica por contar por primera vez con 48 selecciones participantes y por registrar una demanda sin precedentes de boletos, con más de seis millones de entradas vendidas.

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