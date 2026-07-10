Víctor Méndez Uicab se corona como campeón mundial juvenil de levantamiento de pesas; así fue el momento

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Víctor Méndez Uicab es originario de Valladolid, Yucatán. Foto: Conade

Víctor Méndez Uicab, joven halterista originario de Valladolid, Yucatán, conquistó el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas 2026, celebrado en Cali, Colombia, competencia en la que se proclamó campeón.

El atleta mexicano logró dos medallas de oro durante la competencia de la categoría sub 17, informó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a través de un comunicado publicado el pasado 7 de julio.

El momento en el que Víctor Méndez Uicab se coronó campeón mundial comenzó a viralizarse en redes sociales, donde usuarios compartieron el video de la premiación del deportista yucateco.

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán también difundió las imágenes del momento en que el joven recibió su segunda medalla de oro tras convertirse en campeón absoluto de la categoría.

¿Cómo fue la participación de Víctor Méndez en el Mundial Juvenil de Pesas?

Víctor Méndez Uicab, especialista en la categoría de 60 kilogramos, tuvo una destacada actuación en el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas 2026.

El halterista mexicano subió en dos ocasiones a lo más alto del podio al conquistar las medallas de oro en las pruebas de envión, con un levantamiento de 142 kilogramos, y total, con una marca de 250 kilogramos.

Además de sus dos preseas doradas, el atleta originario de Valladolid, Yucatán, consiguió el quinto lugar en arranque, luego de registrar 108 kilogramos en esta prueba.

De acuerdo con la Conade, Víctor Méndez es uno de los talentos que han surgido de la Olimpiada Nacional, competencia en la que también ha logrado resultados destacados.

🇲🇽🏋️ | Con la obtención de 3️⃣ preseas, nuestra selección nacional protagoniza un espectacular debut dentro del certamen realizado en Cali, Colombia.



🥇🥇Víctor Méndez (campeón mundial en 60 Kg).

🥈Giovanna Ávila (48 Kg). pic.twitter.com/SLLJBhg3Md — CONADE (@conadeoficial) July 7, 2026

Cabe mencionar que la participación mexicana en el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas también tuvo otro resultado positivo con Giovanna Ávila, quien obtuvo una medalla de plata en la categoría de 48 kilogramos, tras levantar 92 kilogramos en envión.

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