Gianni Infantino puede enfrentar una denuncia ante el COI tras caso Folarin Balogun

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Podrían investigar a Infantino por el Premio de la Paz de la FIFA. Foto: AFP

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, puede ser objeto de una denuncia por parte de una organización de derechos humanos ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional (COI) por una presunta violación al principio de neutralidad política, luego de la habilitación del delantero estadounidense Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial, decisión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró haber impulsado.

Trump afirmó el lunes que intervino para que la FIFA permitiera a Balogun jugar contra Bélgica, pese a haber sido expulsado en el encuentro anterior de la Selección de Estados Unidos.

La decisión rompió con un precedente en la historia reciente del Mundial y terminó envuelta en la polémica, aunque el conjunto estadounidense cayó 4-1 ante los belgas.

En ese contexto, la organización de derechos humanos FairSquare anunció que presentará una queja ante el COI, al considerar que Infantino incumplió reiteradamente las normas de neutralidad política por su cercanía con el presidente estadounidense.

El COI analizará la denuncia contra Gianni Infantino

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, confirmó que hasta el martes no había recibido una denuncia formal, aunque dejó claro que, en caso de presentarse, será investigada.

“Obviamente, si la reciben, la investigarían“, declaró durante una conferencia de prensa al ser cuestionada sobre la controversia derivada del caso Balogun y las gestiones realizadas por el Gobierno de Trump ante la FIFA.

Coventry también reconoció que el organismo olímpico ha seguido de cerca el desarrollo del caso, debido a que el COI considera la neutralidad política como uno de los principios fundamentales del olimpismo.

Desde 2020, Infantino forma parte del exclusivo grupo de miembros del COI, por lo que también está sujeto a su marco ético.

FairSquare acusa a Infantino de incumplir la neutralidad política

La organización, con sede en Londres, aseguró que presentará una denuncia formal al considerar que el presidente de la FIFA ha incurrido en una “reiterada vulneración” de las normas de neutralidad política.

No se trata de la primera acción emprendida por FairSquare. En diciembre de 2025, la organización presentó una queja ante el Comité de Ética de la FIFA, en la que señaló diversos episodios en los que Infantino expresó públicamente su respaldo a las acciones y políticas de Donald Trump.

Asimismo, pidió investigar el papel del dirigente en la creación del Premio de la Paz de la FIFA y la decisión de entregárselo al mandatario estadounidense, con el objetivo de determinar si esos procesos respetaron las normas internas del organismo.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido comentarios sobre la nueva denuncia. Mientras que Reuters informó que solicitó una postura al organismo rector del futbol mundial.

¿Qué podría enfrentar Gianni Infantino si prospera la denuncia?

La queja sostiene que Infantino habría infringido el artículo 15 del Código de Ética de la FIFA, el cual establece el deber de mantener la neutralidad política durante el ejercicio de funciones oficiales.

De comprobarse una infracción, el reglamento contempla sanciones que van desde multas de al menos 10 mil francos suizos (alrededor de 217 mil 700 pesos mexicanos), hasta una suspensión de dos años para participar en actividades relacionadas con el futbol.

Además, FairSquare solicitó esclarecer si la creación del Premio de la Paz de la FIFA y su entrega a Trump fueron aprobadas por el Consejo de la FIFA o decididas de manera unilateral por Infantino.

La organización advirtió que, de haber actuado sin autorización, el dirigente podría haber incurrido en un “abuso de poder flagrante”.

La presión sobre Infantino aumenta

La denuncia llega en medio de una creciente presión contra el presidente de la FIFA.

Antes del inicio del Mundial, FairSquare lanzó la campaña “Reboot”, con la que busca impulsar una reforma profunda del organismo.

Además, la organización informó que 50 miembros del Parlamento Europeo respaldaron la denuncia mediante una carta enviada al Comité de Ética de la FIFA.

A ese apoyo también se sumó la Federación Noruega de Futbol, que solicitó formalmente evaluar si Infantino incumplió las reglas de neutralidad política por la entrega del Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump y otras acciones relacionadas.

Por ahora, Infantino ha negado haber participado en la decisión final que permitió a Folarin Balogun disputar el encuentro frente a Bélgica, pese a las declaraciones de Trump atribuyéndose la intervención.

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