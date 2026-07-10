Kylian Mbappé rompe récord histórico y se convierte en el máximo goleador en fases de eliminación de los Mundiales 

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Mbappé rompe récord de goles. Foto: AFP

Kylian Mbappé hizo historia su gol en la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, el delantero francés llegó a 12 goles en fases de eliminación directa, convirtiéndose en el futbolista con más anotaciones en esta instancia en toda la historia del torneo.

El capitán de los Bleus superó una marca que durante décadas compartieron dos leyendas brasileñas Ronaldo Nazário y Leônidas, ambos con ocho goles en rondas de eliminación.

Antes del Mundial 2026, Mbappé también estaba empatado con ellos, pero su actuación en esta edición le permitió despegarse definitivamente y establecer una nueva marca.

¡Goool de Francia!



Mbappé vence a bono con un disparo de fuera del área para abrir el marcador en el encuentro pic.twitter.com/7heJzmXBIK — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 9, 2026

Los máximos goleadores en fases de eliminación de los Mundiales

Tras el nuevo récord de Mbappé, la clasificación histórica queda encabezada por:

Kylian Mbappé (Francia) – 12 goles en 11 partidos

en 11 partidos Leônidas (Brasil) – 8 goles en 5 partidos

Ronaldo Nazário (Brasil) – 8 goles en 10 partidos

Just Fontaine (Francia) – 7 goles en 3 partidos

Vavá (Brasil) – 7 goles en 5 partidos

Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) – 7 goles en 6 partidos

Pelé (Brasil) – 7 goles en 6 partidos

Lionel Messi (Argentina) – 7 goles en 14 partidos

Eusébio (Portugal) – 6 goles en 3 partidos

György Sárosi (Hungría) – 6 goles en 5 partidos

Gary Lineker (Inglaterra) – 6 goles en 6 partidos

Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles en 8 partidos

Roberto Baggio (Italia) – 6 goles en 9 partidos

Silvio Piola (Italia) – 5 goles en 4 partidos

Gyula Zsengellér (Hungría) – 5 goles en 4 partidos

Helmut Rahn (Alemania Occidental) – 5 goles en 6 partidos

Thomas Müller (Alemania) – 5 goles en 7 partidos

Zinedine Zidane (Francia) – 5 goles en 7 partidos

Wesley Sneijder (Países Bajos) – 5 goles en 8 partidos

Miroslav Klose (Alemania) – 5 goles en 14 partidos

La FIFA hace una aclaración y es que los mundiales de 1934 y 1938 fueron competiciones exclusivamente eliminatorias, mientras que la edición de 1950 no contó con estas instancias, como dato extra Uruguay 1930 tuvo tres, Alemania 1974 dos, Argentina 1978 dos y España 1982 tuvo cuatro.

Lo más destacado es que Mbappé apenas tiene 27 años y todavía sigue aumentando su legado. De igual manera el Record Ginness reconoció a través de su cuenta de X al astro francés.

New record: Congratulations to France's Kylian Mbappé 🇫🇷



Most FIFA World Cup knockout goals by a football (soccer) player – 12 ⚽🎉 — Guinness World Records (@GWR) July 9, 2026

Desde Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Norteamérica 2026, el atacante francés ha convertido las rondas de eliminación en su escenario favorito, anotando en octavos, cuartos, semifinales e incluso finales mundialistas.

Con este tanto Mbappé llegó a 20 goles en 20 partidos en la historia de las Copas del Mundo, metió cuatro en 2018, ocho en 2022 y ocho en 2026.

En este Mundial la tabla de goleadores la lidera Messi con ocho tantos y le sigue Mbappé con siete anotaciones.

Mbappé no piensa en el récord

Pese a alcanzar un logro histórico, el delantero dejó claro que su prioridad sigue siendo conquistar el título mundial.

“Estamos en semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados”, declaró tras el triunfo sobre Marruecos.

Mbappé también tranquilizó a la afición después del golpe que recibió en el tobillo y que obligó a su sustitución en el minuto 77.

“Estoy bien, recibí un golpe, pero estoy bien. Creo que JP (Jean-Philippe Mateta) estaba más preparado que yo para jugar los últimos quince minutos”.

El capitán francés insistió en que Francia no puede bajar la intensidad si quiere defender el campeonato.

“Creo que nosotros somos conscientes de que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Mientras no lo hayamos hecho, no veo por qué habría que relajarse”.

Finalmente, habló sobre eliminar a Marruecos y dejar fuera del torneo a su amigo Achraf Hakimi.

“Es un amigo muy cercano para mí, pero aquí no hay sentimientos. Estoy aquí para ganar y él también estaba aquí para ganar”.

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