Las increíbles imágenes de los festejos mundialistas en el Ángel, Zócalo y Diana Cazadora por el Tri: hay lleno total

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Festejos en el Zócalo capitalino. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México reportó lleno total del Fan Fest del Zócalo capitalino por los festejos mundialistas, donde miles de aficionados se han congregado para apoyar a la Selección Mexicana, que este miércoles 24 de junio se enfrenta contra Chequia en el Estadio Azteca.

A pesar de que el Tricolor aseguró con antelación su pase a los dieciseisavos de final, mexicanos y extranjeros se reunieron en puntos estratégicos de la capital como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.

#LaPelotaVuelveACasa | 🚨⚽ ​El Zócalo #FanFest se encuentra en su capacidad máxima. Para garantizar la seguridad de todas y todos y que no te pierdas ni un minuto de la emoción de esta fiesta futbolera, te sugerimos acudir a otros puntos oficiales de transmisión en la Ciudad de… pic.twitter.com/2xWW91GI8r — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 24, 2026

La escuadra azteca ha tenido una buena actuación, al ganar sus dos primeros encuentros de una fase de grupos.

Las sorprendentes imágenes de la afición mexicana apoyando al Tri

Las imágenes aéreas muestran el lleno total del Fan Fest del Zócalo capitalino, que reportaron alcanzó su máxima capacidad.

¡El Ángel de la Independencia, el #Zócalo y la Diana Cazadora están a su máxima capacidad! ⚽🇲🇽🎉



Para que disfruten del partido con mayor comodidad, recuerden que también tenemos pantallas instaladas en el #MonumentoALaRevolución y en Av. Juárez.



Evitemos aglomeraciones y… pic.twitter.com/ay2ECpj0Bs — César Cravioto (@craviotocesar) June 24, 2026

Autoridades solicitaron a los visitantes acudir a otro de los puntos instalados en la periferia para apoyar al Tri.

Celebraciones en el Fan Fest del Zócalo capitalino. Foto: Cuartoscuro

Otro de los puntos emblemáticos para los festejos fue el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, donde también miles de aficionados se han ido congregando.

Celebraciones en el Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro

Celebraciones en CDMX. Foto: Cuartoscuro

A través de videos en redes sociales se pudo observar a personas divirtiéndose en la avenida y saturando carriles alternos.

Frente al Palacio de Bellas Artes también se ha podido observar una importante concentración de personas.

Las alcaldías también abrieron sus espacios mundialistas para apoyar a la Selección de México contra Chequia.

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