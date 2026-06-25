Las increíbles imágenes de los festejos mundialistas en el Ángel, Zócalo y Diana Cazadora por el Tri: hay lleno total
El Gobierno de la Ciudad de México reportó lleno total del Fan Fest del Zócalo capitalino por los festejos mundialistas, donde miles de aficionados se han congregado para apoyar a la Selección Mexicana, que este miércoles 24 de junio se enfrenta contra Chequia en el Estadio Azteca.
A pesar de que el Tricolor aseguró con antelación su pase a los dieciseisavos de final, mexicanos y extranjeros se reunieron en puntos estratégicos de la capital como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.
La escuadra azteca ha tenido una buena actuación, al ganar sus dos primeros encuentros de una fase de grupos.
Las sorprendentes imágenes de la afición mexicana apoyando al Tri
Las imágenes aéreas muestran el lleno total del Fan Fest del Zócalo capitalino, que reportaron alcanzó su máxima capacidad.
Autoridades solicitaron a los visitantes acudir a otro de los puntos instalados en la periferia para apoyar al Tri.
Otro de los puntos emblemáticos para los festejos fue el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, donde también miles de aficionados se han ido congregando.
A través de videos en redes sociales se pudo observar a personas divirtiéndose en la avenida y saturando carriles alternos.
Frente al Palacio de Bellas Artes también se ha podido observar una importante concentración de personas.
Las alcaldías también abrieron sus espacios mundialistas para apoyar a la Selección de México contra Chequia.
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