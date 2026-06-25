Resultados completos del Mundial 2026, hoy miércoles 24 de junio

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Resultados 24 de junio 2026. Foto: Reuters

El Mundial 2026 sigue su camino este martes 23 de junio, por eso, te compartimos los resultados de la tercera jornada para el Grupo A, B y C

Sigue toda la información y los resultados de la justa mundialista a través de Claro Sports.

Suiza vence a Canadá y termina como líder del grupo

Suiza cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria de 2-1 sobre Canadá en un partido donde ambas selecciones ya buscaban definir su posición rumbo a la siguiente ronda. El conjunto suizo logró quedarse con el liderato del Grupo B gracias a una segunda mitad más efectiva.

Después de un primer tiempo sin goles, Suiza encontró la ventaja al minuto 46 con anotación de Ruben Vargas. Poco después, Johan Manzambi amplió la diferencia al minuto 57 para poner el 2-0. Canadá reaccionó con un gol de Promise David al minuto 76, pero no consiguió encontrar el empate en el cierre del partido.

Bosnia y Herzegovina derrota a Qatar

Bosnia y Herzegovina consiguió una victoria de 3-1 ante Qatar en la última jornada del Grupo B, un resultado importante para cerrar su participación en la fase de grupos y mantener sus opciones dentro del torneo.

El equipo europeo tomó ventaja con un gol de Kerim Alajbegovic al minuto 29 y aumentó la diferencia tras un autogol de Sultan Al-Brake al 34′. Qatar respondió antes del descanso con una anotación de Hassan Al-Haydos, pero Bosnia sentenció el partido con el tanto de Ermin Mahmic al minuto 80.

Brasil golea a Escocia y termina como líder del grupo

Brasil cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria contundente de 3-0 sobre Escocia, resultado que le permitió quedarse con el liderato del Grupo C y avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Vinícius Jr. fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles y encabezar el ataque brasileño. El delantero apareció en momentos clave para darle tranquilidad a la Canarinha, mientras que Matheus Cunha completó la goleada tras una jugada colectiva que terminó sentenciando el partido.

Con este resultado, Brasil terminó como primero de su sector, mientras que Escocia quedó comprometida en la pelea por la clasificación.

Marruecos remonta a Haití y consigue su clasificación

Marruecos logró una remontada de 4-2 ante Haití en la última jornada del Grupo C del Mundial 2026, en un partido lleno de emociones donde los africanos tuvieron que reaccionar después de comenzar abajo en el marcador.

Haití sorprendió con dos anotaciones, pero Marruecos respondió con los goles de Achraf Hakimi e Ismael Saibari para igualar el encuentro antes del descanso. En la segunda mitad, Soufiane Rahimi y Yassine marcaron los tantos que completaron la remontada.

El triunfo permitió que Marruecos asegurara su boleto a la siguiente fase como segundo del grupo, mientras que Haití se despidió del torneo dejando una actuación histórica.

Chequia vs México

Chequia y México disputarán su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 en un encuentro donde los locales ya aseguraron el liderato.

La Selección Mexicana llega con una fase de grupos sólida y esperando rival en la siguiente ronda, mientras que Chequia mantiene vivas sus aspiraciones con un punto, deberá vencer al conjunto mexicano para calificar como uno de los mejores terceros lugares.

El partido se jugará este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Sudáfrica y Corea del Sur también verán acción en la última jornada del Grupo A del Mundial 2026, en un partido donde ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar puntos para cerrar de la mejor manera su participación en la fase de grupos.

El duelo se jugará este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en paralelo al otro encuentro del sector.

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