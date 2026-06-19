5 lugares de la CDMX donde puedes celebrar los triunfos de México en el Mundial 2026

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El Ángel no es la única opción. Foto: AFP

La euforia mundialista está en la Ciudad de México (CDMX), tras la victoria de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur y su clasificación a los dieciseisavos de final, cientos de aficionados salieron a las calles para celebrar y apoyar al Tricolor.

Si buscas un lugar para celebrar los próximos partidos rodeado de otros fanáticos, pantallas gigantes y un ambiente futbolero, estos son algunos de los mejores puntos de reunión en la capital.

¿Dónde celebrar las victorias de México en el Mundial?

Ángel de la Independencia, el clásico de los festejos

Celebración por la Selección Mexicana en Reforma. Foto: Cuartoscuro|Ilustrativa

Cuando México gana, el Ángel de la Independencia suele convertirse en el punto de encuentro por excelencia para los aficionados. Ubicado sobre Paseo de la Reforma, este monumento es un escenario de celebraciones deportivas durante décadas, desde triunfos mundialistas hasta campeonatos de futbol.

Tras los partidos del Tricolor, cientos de personas suelen llegar con banderas, playeras y cánticos para festejar hasta altas horas de la noche.

Zócalo capitalino y el FIFA Fan Festival

FIFA Fan Fest en el Zócalo de la CDMX. foto: AFP

El corazón de CDMX se transformó en uno de los principales escenarios del Mundial 2026 gracias al FIFA Fan Festival. El evento cuenta con pantallas gigantes, actividades interactivas, conciertos y espacios para que miles de personas sigan todos los encuentros de la Copa del Mundo. El acceso es gratuito y estará disponible durante todo el torneo.

Además de transmitir los partidos de México, el recinto ofrece experiencias para toda la familia y una amplia oferta gastronómica. La capacidad estimada es de hasta 55 mil asistentes.

Campo Marte, otra opción para vivir el Mundial

Foto: Cuartoscuro

Ubicado junto al Auditorio Nacional, Campo Marte se ha consolidado como uno de los espacios habilitados para actividades relacionadas con la Copa del Mundo. El lugar ofrece transmisiones de partidos y actividades para aficionados que buscan una alternativa al Centro Histórico. Su ubicación en la zona de Polanco también facilita el acceso para visitantes y turistas que se encuentran en el corredor turístico de Chapultepec.

Plaza Garibaldi, futbol y mariachi

Foto: CUARTOSCURO

Para quienes desean combinar el ambiente mundialista con la música tradicional mexicana, Plaza Garibaldi es una opción atractiva.

Este punto del Centro Histórico suele reunir a turistas y capitalinos durante eventos deportivos importantes. Además, después de cada partido es posible continuar la celebración con mariachis, música en vivo y la tradicional vida nocturna de la zona.

Plaza Carso, para disfrutar el partido y seguir la fiesta

Ubicada en Polanco, Plaza Carso se ha convertido durante este Mundial en uno de los puntos más concurridos para seguir eventos deportivos gracias a sus restaurantes, bares, la presencia del Museo Soumaya y el estudio al aire libre de Claro Sports.

La zona ofrece múltiples opciones para ver los partidos en pantalla mientras los aficionados disfrutan de comida, bebidas y el ambiente mundialista. Además, su cercanía con museos y centros de entretenimiento la convierte en una alternativa ideal para pasar todo el día.

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