México vs Chequia; los mejores momentos antes, durante y después del partido

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El México vs Chequia definirá las posiciones del Grupo A. Foto: Getty Images

México se enfrenta a Chequia este miércoles 24 de junio en su último partido correspondiente a la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Aunque la Selección Mexicana ya aseguró su pase a dieciseisavos, el equipo dirigido por Javier Aguirre podría hacer historia y, por primera vez, superar esta etapa del torneo invicto y con nueve puntos de nueve posibles.

Por otro lado, Chequia está obligada a sumar puntos para lograr calificar como uno de los mejores terceros lugares. Al momento, el equipo europeo registra un punto, con un empate, una derrota y dos goles a favor y tres en contra.

En una jornada que ha paralizado a la Ciudad de México, con asueto a clases y día libre en algunas dependencias gubernamentales, así como la preparación de los festejos en el Ángel de Independencia y más puntos de la capital y el resto del país, en Unotv.com te contamos de los momentos más importantes del día.

El pato Merlín llega al Estadio Ciudad de México

Horas antes del encuentro, el pato Merlín, embajador de la FIFA en México, llegó al Estadio Ciudad de México junto con su familia humana, la señora Karla Ivette Gómez y su hijo Cristian.

Fueron captados mientras caminaban hacia el inmueble mientras eran custodiados por un par de guardias de seguridad. Cabe mencionar que el ave no podrá entrar al estadio, pero se quedará bajo resguardo.

¡EL PATO MERLÍN LLEGA AL ESTADIO CDMX!🦆🇲🇽



La famosa mascota viral de la máxima justa arribó con su familia al recinto del México vs Chequia, cierre del Grupo A (19:00 horas).



⚽ @David_EG #LaCopaxFSMX pic.twitter.com/a4mAZUt3gc — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 24, 2026

Aficionados comienzan a llegar al Fan Fest y al centro de CDMX

Desde el mediodía, cientos de aficionados comenzaron a llegar al Fan Fest y a las inmediaciones del Centro de la Ciudad de México.

A un costado del Palacio de Bellas Artes ya estaba una de las 30 pantallas que el Gobierno capitalino instaló desde el Zócalo hasta la Diana Cazadora.

A un costado del Palacio de Bellas Artes ya está instalado una pantalla sobre Avenida Juárez.



Complica la movilidad vial, ya que los automóviles no pueden llegar hasta Eje Central Lázaro Cardenas y se deben desviar por la Calle López.



No se ve presencia de policías.



📹… pic.twitter.com/kOW5NBMBk8 — Uno TV (@UnoNoticias) June 24, 2026

Avenida Juárez fue una de las calles del Centro Histórico donde se registró más movimiento de aficionados que se dirigen hacia el FIFA Fan Festival.

#ALMOMENTO



En Avenida Juárez ya están instaladas algunas pantallas para que los aficionados que no lleguen al Zócalo puedan disfrutar del partido entre la selección de México y Chequia.



Algunos aficionados ya caminan rumbo a la Plaza de la Constitución, la mayoría bien… pic.twitter.com/EhjkYfSx3U — Uno TV (@UnoNoticias) June 24, 2026

La música y el folclor se manifestaron desde las primeras horas de esta tarde, como un grupo de jóvenes fueron captados en Bellas Artes.

Con música regional mexicana, estos jóvenes llegan a Bellas Artes para apoyar a la Selección Mexicana. El pronóstico es de 2-1; dicen que gana México con goles de Quiñones y Jiménez.



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/k0DGWgemAa — Uno TV (@UnoNoticias) June 24, 2026

El ambiente futbolero predominó con miles de jerseys verdes blancos y negros previo al México vs Chequia.

Por ahora, los aficionados mexicanos no se quedan en Bellas Artes para ver el partido, siguen su camino hasta el Zócalo.



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/t0KWiXi7Ah — Uno TV (@UnoNoticias) June 24, 2026

Información en desarrollo…

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