México vs Chequia; los mejores momentos antes, durante y después del partido
México se enfrenta a Chequia este miércoles 24 de junio en su último partido correspondiente a la Fase de Grupos del Mundial 2026.
Aunque la Selección Mexicana ya aseguró su pase a dieciseisavos, el equipo dirigido por Javier Aguirre podría hacer historia y, por primera vez, superar esta etapa del torneo invicto y con nueve puntos de nueve posibles.
Por otro lado, Chequia está obligada a sumar puntos para lograr calificar como uno de los mejores terceros lugares. Al momento, el equipo europeo registra un punto, con un empate, una derrota y dos goles a favor y tres en contra.
En una jornada que ha paralizado a la Ciudad de México, con asueto a clases y día libre en algunas dependencias gubernamentales, así como la preparación de los festejos en el Ángel de Independencia y más puntos de la capital y el resto del país, en Unotv.com te contamos de los momentos más importantes del día.
El pato Merlín llega al Estadio Ciudad de México
Horas antes del encuentro, el pato Merlín, embajador de la FIFA en México, llegó al Estadio Ciudad de México junto con su familia humana, la señora Karla Ivette Gómez y su hijo Cristian.
Fueron captados mientras caminaban hacia el inmueble mientras eran custodiados por un par de guardias de seguridad. Cabe mencionar que el ave no podrá entrar al estadio, pero se quedará bajo resguardo.
Aficionados comienzan a llegar al Fan Fest y al centro de CDMX
Desde el mediodía, cientos de aficionados comenzaron a llegar al Fan Fest y a las inmediaciones del Centro de la Ciudad de México.
A un costado del Palacio de Bellas Artes ya estaba una de las 30 pantallas que el Gobierno capitalino instaló desde el Zócalo hasta la Diana Cazadora.
Avenida Juárez fue una de las calles del Centro Histórico donde se registró más movimiento de aficionados que se dirigen hacia el FIFA Fan Festival.
La música y el folclor se manifestaron desde las primeras horas de esta tarde, como un grupo de jóvenes fueron captados en Bellas Artes.
El ambiente futbolero predominó con miles de jerseys verdes blancos y negros previo al México vs Chequia.
Información en desarrollo…
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