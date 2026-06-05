Selección de Irán agradece hospitalidad de México rumbo al Mundial 2026

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Selección de Irán. Foto: Cuartoscuro

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, reconoció la labor de México para recibir a la selección iraní de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un comunicado destacó que tanto Baja California, como de Tijuana, ciudad que será sede de la delegación iraní, han mostrado una “actitud cordial, profesional y respetuosa”.

“Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Embajador de Irán en México, así como a todas las instituciones y personas que nos han acompañado en este proceso. Desde el inicio, las autoridades del estado de Baja California y de la ciudad de Tijuana han mostrado una actitud cordial, profesional y respetuosa hacia la delegación iraní, brindando una cálida bienvenida a nuestra selección nacional”

Presidente de la Federación de Fútbol de Irán:



"La hospitalidad, el respeto y la amistad que hemos recibido de las autoridades de Baja California y de la ciudad de Tijuana han sido ejemplares." pic.twitter.com/bmQMyCLhKw — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) June 2, 2026

¿Cuándo llegará la selección de Irán a México?

De acuerdo con el directivo, el equipo viajará a México el próximo 6 de junio, tras realizar una escala técnica en España, para instalarse en la ciudad fronteriza de cara a su participación en el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

“La Selección Nacional de Fútbol de Irán viajará a México el próximo 6 de junio para realizar su campamento de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras una breve escala técnica en España, el equipo arribará a la ciudad de Tijuana”

¿Por qué Irán eligió Tijuana?

La Federación de Futbol de Irán explicó las razones que los llevaron a elegir Tijuana como ciudad para establecer a la selección sobre otras opciones como el campamento de Tucson, Arizona.

Entre los puntos a favor de la ciudad fronteriza destacaron:

Su ubicación geográfica

Las condiciones climáticas

La cercanía a las sedes donde disputarán los partidos en Estados Unidos

“En comparación con alternativas previamente consideradas, como el campamento de Tucson, Arizona, ofrece ventajas significativas para el desarrollo de nuestro programa de preparación”

Aplicarán protocolos de seguridad de FIFA

Mehdi Taj también informó que se implementarán los protocolos de seguridad establecidos por la FIFA para todas las selecciones participantes en el Mundial 2026.

Detalló que las medidas contemplan tres niveles de seguridad en las instalaciones de hospedaje y entrenamiento.

“Se han previsto tres niveles de seguridad para las instalaciones de alojamiento y entrenamiento de todas las selecciones participantes en la Copa Mundial. Estas medidas forman parte de los estándares internacionales aplicables a todos los equipos y no responden a ninguna condición particular de la ciudad anfitriona”.

La selección iraní confió en que las instalaciones disponibles y la coordinación con las autoridades mexicanas permitirán desarrollar su preparación en condiciones óptimas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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