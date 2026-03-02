Autoridades alertan por fraudes en boletos para el Mundial 2026; así puedes evitar estafas en línea

GENERANDO AUDIO...

Advierten por fraudes en boletos del Mundial 2026. Foto: Getty Images

A poco más de 100 días para la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades federales y locales emitieron una alerta para prevenir fraudes en la compra de boletos, ante el aumento de sitios falsos y engaños digitales dirigidos a aficionados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, junto con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, advirtieron que los ciberdelincuentes están aprovechando la alta demanda de entradas para crear páginas fraudulentas que imitan la imagen oficial de la FIFA.

Así operan las estafas en la venta de boletos

De acuerdo con el comunicado conjunto, los delincuentes digitales diseñan portales que copian logotipos, colores, tipografías e incluso fotografías oficiales para aparentar legitimidad. Además, impulsan anuncios en redes sociales, envían correos masivos y mensajes de texto con supuestas “ventas exclusivas”.

Estas páginas buscan generar presión en las víctimas mediante frases como “últimos boletos disponibles”, “oportunidad única” o “descuento por tiempo limitado”. Incluso utilizan contadores digitales falsos que simulan alta demanda para forzar decisiones rápidas sin permitir que el usuario verifique la autenticidad del sitio.

Las autoridades advirtieron que los datos proporcionados durante estas transacciones, como nombre completo, dirección, número de tarjeta bancaria y códigos de seguridad, pueden ser utilizados posteriormente en otros delitos financieros.

Recomendaciones para comprar boletos del Mundial 2026 de forma segura

Ante este panorama, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para evitar caer en fraudes al adquirir entradas para el Mundial:

Comprar únicamente a través del portal oficial de la FIFA:

Desconfiar de precios demasiado bajos o de vendedores que argumenten urgencia por un supuesto contratiempo.

Ignorar ofertas recibidas por aplicaciones de mensajería o correos electrónicos no solicitados.

No realizar depósitos ni transferencias directas a cuentas de particulares.

No compartir datos personales, contraseñas ni códigos de verificación.

Activar alertas bancarias para detectar cargos no reconocidos de inmediato.

Reportar páginas sospechosas o cargos indebidos ante las autoridades.

Para orientación adicional, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el portal oficial del Gobierno de México. Asimismo, la SSC capitalina mantiene atención permanente a través de la App Mi Policía, sus cuentas oficiales en redes sociales y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Con estas acciones, las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer la seguridad digital y proteger el patrimonio de los aficionados que buscan asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

