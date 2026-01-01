GENERANDO AUDIO...

Así cotiza el dólar hoy. Cuartoscuro

El tipo de cambio hoy 1 de enero muestra que el peso mexicano cerró el 2025 con su mejor apreciación anual desde que inició el régimen de libre flotación en 1994, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), impulsado principalmente por la debilidad del dólar estadounidense a nivel global.

Durante la mañana del miércoles, en un contexto de baja liquidez por el periodo vacacional de fin de año, la moneda mexicana se cotizaba en 18.0015 pesos por dólar, lo que representaba una depreciación de 0.13% frente al precio de referencia de LSEG del martes. A pesar de ese movimiento marginal, el peso apuntaba a cerrar el año con un retorno acumulado de 13.5%.

El peso mexicano cerró el 2025 en 18.0080 unidades por dólar spot, lo que significó una ganancia anual de 13.8%, la mayor desde diciembre de 1994, cuando entró en vigor el régimen de libre flotación.

Peso mexicano en 2025: niveles, desempeño y comparación histórica

Durante la última sesión del año, el tipo de cambio operó en el mercado al mayoreo entre un máximo de 18.0250 unidades y un mínimo de 17.9750 unidades, lo que impidió que la moneda nacional cerrara por debajo del umbral de las 18 unidades.

En el balance anual, el peso mexicano se posicionó como la sexta divisa más apreciada en 2025 a nivel global.

En otros años, la moneda mexicana también ha mostrado ganancias frente al dólar:

2023 : apreciación de 12.96% , asociada a una postura monetaria restrictiva del Banxico

: apreciación de , asociada a una postura monetaria restrictiva del Banxico 2012 : ganancia de 7.77% , tras la corrección de la depreciación de 2011

: ganancia de , tras la corrección de la depreciación de 2011 2010 : avance de 5.74%

: avance de 2017: incremento de 5.15%

Dólar débil y política monetaria en EE. UU.

El desempeño del peso mexicano estuvo acompañado por una caída del dólar. El índice del dólar, elaborado por Bloomberg, registró en 2025 una baja de 8.15%, su mayor retroceso desde 2017.

Este comportamiento se dio en un contexto de recortes a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), preocupaciones fiscales en Estados Unidos y ajustes derivados de la política comercial del presidente Donald Trump.

En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo correspondientes a la semana que terminó el 27 de diciembre se ubicaron en 199 mil, una disminución de 16 mil respecto a la semana previa, ligando tres semanas consecutivas de caídas y situándose por debajo de la expectativa del mercado.

Factores que impulsaron la apreciación del peso mexicano

Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, explicó que la apreciación sostenida del peso mexicano respondió a tres factores principales:

Debilidad del dólar , ante la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed

, ante la expectativa de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed Posiciones de carry-trade , favorecidas por el amplio diferencial de tasas entre México y economías avanzadas

, favorecidas por el amplio diferencial de tasas entre México y economías avanzadas Menor percepción de riesgo sobre México, ante la continuidad del T-MEC y un impacto acotado de la política comercial de Donald Trump

Hacia el cierre del año, también influyó el repunte de la plata, que acumuló una ganancia anual de 148.62%, alcanzando un precio histórico de 84.01 dólares por onza. México es el principal productor de plata a nivel mundial.

Máximos y mínimos del tipo de cambio en 2025

En el año, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 21.2932 pesos por dólar el 3 de febrero, tras el anuncio inicial de aranceles de 25% a importaciones mexicanas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Posteriormente, el peso inició una apreciación sostenida.

El mínimo anual se registró el 26 de diciembre, cuando el dólar se ubicó en 17.8816 pesos.

¿Qué es la libre flotación?

La libre flotación es un régimen cambiario en el que el valor de una moneda se determina por la oferta y la demanda del mercado, sin intervención directa del gobierno o del banco central. Este esquema permite que el tipo de cambio se ajuste a las condiciones económicas y financieras globales, como ocurre con el peso mexicano desde 1994.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México.

Dólar equivale a 18.0012 pesos



equivale a Euro equivale a 21.1469 pesos



equivale a 21.1469 pesos Yen japonés equivale a 0.1150 pesos



equivale a 0.1150 pesos Libra esterlina equivale a 24.2215 pesos



equivale a 24.2215 pesos Yuan chino equivale a 2.5799 pesos