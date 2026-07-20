Último día para preinscripciones extemporáneas de preescolar y primaria en CDMX

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Preinscripciones SEP CDMX en preescolar y primaria. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que madres, padres de familia y tutores que no realizaron la preinscripción escolar en la Ciudad de México (CDMX) durante el periodo ordinario todavía podrán registrar a sus hijos para ingresar a preescolar o primer grado de primaria en escuelas públicas para el ciclo escolar 2026-2027.

A través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), la dependencia anunció la apertura de un periodo de preinscripciones extemporáneas, dirigido a los aspirantes que por alguna razón quedaron fuera de la primera etapa de registro.

El trámite podrá realizarse hasta el 20 de julio de 2026, por lo que las familias interesadas deberán completar el proceso dentro del plazo establecido para buscar un lugar disponible en los planteles educativos de la capital del país.

¿Quiénes pueden hacer la preinscripción extemporánea SEP en CDMX?

El periodo extraordinario está dirigido a los aspirantes que no fueron registrados durante la etapa regular de preinscripciones SEP 2026 para los niveles de preescolar y primero de primaria.

La autoridad educativa señaló que el procedimiento corresponde al ciclo escolar 2026-2027 y está destinado exclusivamente a quienes requieren realizar el trámite fuera del calendario inicial.

Las familias deberán atender las indicaciones establecidas por la AEFCM para completar la solicitud y conocer la disponibilidad de espacios en las escuelas públicas de la capital del país.

La dependencia también destacó que la asignación de lugares se realiza conforme a los criterios establecidos para el proceso educativo y de acuerdo con la disponibilidad existente en los planteles.

SEP publica fechas para secundaria en CDMX

Además del proceso para preescolar y primaria, la SEP en CDMX informó las fechas relacionadas con el ingreso a primer grado de secundaria.

Los resultados de asignación para estudiantes que participaron en el proceso de ingreso a 1° de secundaria estarán disponibles a partir del 4 de agosto de 2026.

En caso de que las familias requieran solicitar algún cambio de plantel, podrán hacerlo del 6 al 10 de agosto de 2026, conforme al calendario establecido por las autoridades educativas.

Asimismo, quienes no realizaron la preinscripción a primero de secundaria en escuelas regulares durante el periodo ordinario tendrán la posibilidad de participar en la etapa extemporánea para lugares disponibles del 6 al 12 de agosto de 2026.

Con estas fechas, la autoridad educativa busca atender a estudiantes que aún requieren incorporarse al próximo ciclo escolar y facilitar el acceso a espacios disponibles dentro del sistema público de educación básica en la capital del país.

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