Vandalizan el Refugio Franciscano en CDMX; acusan a Fundación Haghenbeck

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Vanadalizan Refugio Franciscano en CDMX. Foto: Refugio Franciscano

Durante la madrugada, un grupo de aproximadamente 20 sujetos encapuchados irrumpió en el Refugio Franciscano, ubicado en Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), donde presuntamente causaron destrozos en distintas áreas, entre ellas una zona destinada al descanso de los animales.

¿Qué se sabe del ataque al Refugio Franciscano?

A través de un comunicado, el Refugio Franciscano señaló a la Fundación Haghenbeck como presunta responsable del ataque y aseguró que los agresores destruyeron parte de la infraestructura con mazos.

“Sabemos que fue la Fundación Haghenbeck porque ellos mismos dejaron evidencia con el objetivo de intimidarnos: entre los múltiples objetos que dejaron, hay una caja de bolsas para dormir que fue comprada y remitida a Derek Luciano Gutiérrez Ordorica, ese mismo a quien la Fundación Haghenbeck le transfirió más de 20 millones de pesos, tal y como ha quedado documentado”, indicó el refugio.

Asimismo, la organización informó que dio aviso a las autoridades sobre los hechos ocurridos en sus instalaciones.

De acuerdo con el comunicado, los responsables no lograron demoler por completo el albergue debido a la llegada de elementos policiacos; sin embargo, no hubo personas detenidas, ya que los presuntos agresores escaparon del lugar.

El Refugio Franciscano también denunció que, durante el ataque, el cuidador del inmueble fue privado de la libertad por un tiempo y despojado de sus pertenencias.

“Hubieran demolido todo nuestro albergue de no ser porque la policía llegó al lugar y eso motivó que salieran con prisa. Dejaron atrás equipo, marros. Es evidente que pretendían quedarse por la fuerza y con violencia con nuestro albergue”, concluyó el comunicado.

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