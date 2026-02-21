5 momentos que definieron la carrera de Willie Colón, el arquitecto de la salsa moderna

GENERANDO AUDIO...

Willie Colón: momentos que marcaron su carrera. Foto: Getty images

Willie Colón, ícono de la salsa y figura fundamental de la música latina, falleció a los 75 años este 21 de febrero de 2026 en Nueva York. Su legado trasciende éxitos y homenajes, marcó una era en la salsa, influyó en generaciones de músicos y llevó historias urbanas al corazón de millones.

La noticia de su muerte la confirmó su familia a través de una publicación en sus redes sociales.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en la publicación.

Aquí repasamos cinco hitos que definieron su carrera y lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del género.

Del barrio a ícono de la salsa

Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, en una familia puertorriqueña, desde niño mostró talento musical, comenzando con el clarinete y la trompeta antes de encontrar su voz en el trombón, instrumento que lo acompañaría toda la vida.

Creció en un vecindario latino donde vivió de cerca las realidades urbanas que luego plasmaría en sus letras y arreglos, influencias que serían clave para su estilo y su mensaje artístico.

El inicio junto a Héctor Lavoe y la revolución de la salsa

A los 17 años, Colón firmó con Fania Records, sello clave para la historia de la salsa, donde conoció a Héctor Lavoe, con quien formó una de las duplas más influyentes del género.

Su primer álbum, El Malo (1967), marcó el inicio de un sonido urbano y robusto en la salsa que combinaba ritmos caribeños con jazz y sones modernos. Juntos lanzaron clásicos como Cosa Nuestra, La Gran Fuga y El Juicio, consolidando un estilo que redefinió lo que la salsa podía ser.

Colaboración con Rubén Blades y Siembra

Tras su etapa con Lavoe, Colón inició una fructífera colaboración con Rubén Blades. Su álbum Siembra (1978) se convirtió en uno de los discos de salsa más vendidos de todos los tiempos, con millones de copias y una influencia que perdura hasta hoy.

Este trabajo aportó letras con contenido social profundo, sobre vida, marginalidad y lucha y amplió las fronteras de la salsa más allá de la pista de baile.

Una voz para historias urbanas: “El gran varón”

En su carrera solista, uno de los momentos más destacados fue cuando Colón interpretó “El gran varón”, un tema que abordaba temas tabú como la identidad y el rechazo familiar en una época en que pocos lo hacían.

La canción se convirtió en un clásico que trascendió la salsa y abrió diálogo social alrededor de problemáticas reales, consolidando a Colón como un narrador de historias humanas con impacto cultural.

Activismo y compromiso con la comunidad latina

Más allá de la música, Colón fue un activista cultural y social. A lo largo de su vida articuló causas que iban desde la defensa de los derechos civiles hasta el apoyo a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Participó en organizaciones comunitarias, asumió cargos dentro de asociaciones culturales y usó su plataforma para visibilizar problemáticas que afectaban a su comunidad, manteniendo así un legado que va más allá de la escena musical.

¿Por qué es recordado Willie Colón?

Willie Colón no solo transformó la salsa como género musical, la llevó a hablar de barrios, historias humanas y realidades sociales, fusionando tradición con innovación. Su influencia se siente en cada trombón dinámico, en cada letra con mensaje y en cada artista que hoy mira hacia atrás para encontrar inspiración.